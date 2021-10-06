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Вандалы разрушили бутафорский дом в селе Роги

Вандалы разрушили бутафорский дом в селе Роги
фото: novostipmr.com

В приднестровском селе Роги вандалы разрушили бутафорский дом, в котором снимали фильм «Молоко птицы». Об этом 28 сентября сообщает телеканал «ТСВ Приднестровье».

Бутафорский дом в селе Роги построили специально для съемок фильма «Молоко птицы». Режиссер картины-31-летний уроженец Тирасполя Евгений Марьян.

По сюжету картины, у 16-летнего Андриана, который живет в Приднестровье, не складываются отношения ни в школе, ни дома с родителями. Андриан, когда-то певший в церковном хоре, втайне мечтает все бросить и уехать с другом в Италию, которую воспринимает как символ освобождения от нынешней безысходности. Но наступает Страстная неделя, которая навсегда изменит его жизнь.

В 2021 году фильм получил премию «за лучшую операторскую работу» на российском кинофестивале «Кинотавр», пишет newsmaker
  • Сегодня, 20:24
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