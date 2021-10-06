В приднестровском селе Роги вандалы разрушили бутафорский дом, в котором снимали фильм «Молоко птицы». Об этом 28 сентября сообщает телеканал «ТСВ Приднестровье».
Бутафорский дом в селе Роги построили специально для съемок фильма «Молоко птицы». Режиссер картины-31-летний уроженец Тирасполя Евгений Марьян.
По сюжету картины, у 16-летнего Андриана, который живет в Приднестровье, не складываются отношения ни в школе, ни дома с родителями. Андриан, когда-то певший в церковном хоре, втайне мечтает все бросить и уехать с другом в Италию, которую воспринимает как символ освобождения от нынешней безысходности. Но наступает Страстная неделя, которая навсегда изменит его жизнь.