В Бендерах состоялось заседание Объединенной контрольной комиссии.
Обстановка в Зоне безопасности управляемая и контролируемая. Неподконтрольных сторонам вооруженных формирований, вновь появившихся подразделений и передвижений военной техники выявлено не было. Такой вывод содержится в докладе командования Совместных миротворческих сил, который был оглашен сегодня на заседании Объединенной контрольной комиссии в Бендерах, информирует novostipmr.com
Основной темой обсуждения на заседании стало падение частей зенитной ракеты в селе Кицканы. Как отмечено в докладе Объединенного военного командования, военным наблюдателям пришлось выезжать в Кицканы дважды. Утром 25 сентября рядом с жилым домом по улице Ткаченко была обнаружена боевая часть ракеты, а вечером 26 сентября в поле рядом с селом нашли топливный отсек и маршевый двигатель.
«В актах военных наблюдателей четко указано, что это зенитно-ракетный комплекс С-300, что это объект военного назначения. Еще в одном акте отмечается, что найдена другая часть комплекса С-300», - подчеркнул сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, комментируя итоги заседания.
В свою очередь Сергей Головач, возглавляющий делегацию Республики Молдова, усомнился в идентификации обнаруженных обломков, сославшись на то, что военные наблюдатели сделали запись в акте с чужих слов.
Олег Беляков подчеркнул, что такое утверждение не соответствует действительности. «Существует фотография, где военные наблюдатели стоят сантиметрах в семидесяти от этих обломков», - сказал сопредседатель ОКК от Приднестровья.
Как бы там ни было, у делегаций возник ряд вопросов по поводу найденных обломков. В частности, глава российской делегации Александр Андреев отметил, что эксперты высказывали сомнения по поводу года выпуска ракеты. Кроме того, он поинтересовался, являются ли найденные обломки частями одного и того же боеприпаса, а также их дальнейшей судьбой.
В целом делегации были едины во мнении, что в инциденте с падением ракеты у села Кицканы необходимо разобраться детально, в том числе с привлечением специалистов. Однако сторонам не удалось достичь согласия по поводу формулировки соответствующего поручения Объединенному военному командованию. «Понятно, что сколько людей, сколько делегаций в Объединенной контрольной комиссии – столько и мнений. Но самое главное, что этот диалог идет, идет попытка разбирательства, выяснения обстоятельств того, что произошло», - отметил Олег Беляков.
Обсуждение вопроса будет продолжено на следующем заседании ОКК.
Делегация Приднестровья в ОКК предложила разработать кризисный план на случай повторения инцидентов, подобных произошедшему на этой неделе падению обломков зенитной ракеты в районе Кицкан.
«Мы прекрасно понимаем, что все так просто не бывает, что это следствие боевых действий, которые идут на территории Украины, но тем не менее здесь живут мирные люди, и мы хотим находиться под защитой Совместных миротворческих сил», - сказал сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, подчеркнув, что продолжающаяся на Днестре миротворческая операция играет большую стабилизирующую роль.
В ходе расследования инцидента, по мнению главы приднестровской делегации, может быть отработано совместное реагирование сторон миротворческой операции при повторении подобных вызовов в будущем.
"Делегация Приднестровья распространила предложение о разработке кризисного плана на случай возможного повторения таких инцидентов. Под эгидой миротворческих сил, местных органов власти мы могли бы защитить население, проживающее в Зоне безопасности, - отметил Олег Беляков. - Пока у нас идет диалог, мнения были противоречивые. Тем не менее работа в этом направлении идет, и я очень надеюсь, что в будущем мы придем к единому знаменателю и поручим нашим военным реализовать общее взаимодействие для локализации тех или иных проявлений в Зоне безопасности, чтобы не допустить дестабилизации".
Обломки зенитной ракеты оказались не единственным боеприпасом, найденным в Зоне безопасности на этой неделе
У села Устье была обнаружена противотанковая мина, а у села Чобручи – минометная.
Как зафиксировано в докладе Объединенного военного командования Совместных миротворческих сил, 25 сентября житель села Устье Дубоссарского района Молдовы, гуляя по берегу реки Реут, обнаружил предмет, похожий на боеприпас. О находке он сообщил в полицию. Прибывшие саперы определили, что она представляет собой учебную противотанковую мину ТМ-62 без взрывателя.
На следующий день утром житель села Чобручи Слободзейского района ПМР, гуляя по берегу Днестра, также нашел взрывоопасный предмет. По заключению саперов, это оказалась 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны без взрывателя.
Оба боеприпаса были вывезены для уничтожения в установленном порядке.
Как сообщает newsmaker.md на заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) представители Кишинева выразили несогласие с намерением Тирасполя направить для патрулирования железной дороги в Зоне безопасности приднестровских вооруженных силовиков. Кишинев призвал Тирасполь воздержаться от провокационных и односторонних действий в Зоне безопасности.
Как рассказали журналистам NM в Бюро реинтеграции, 25 сентября делегация Кишинева в ОКК получилa извещение от делегации приднестровского региона о намерении проводить на участке железной дороги от с. Первомайск до с. Хаджимус односторонние меры круглосуточной «охраны правопорядка» с участием вооруженных табельным оружием представителей милиции.
«Такого рода односторонние действия несут провокационный характер, ведут к нагнетанию обстановки и дестабилизации ситуации в зоне ответственности совместных миротворческих сил и представляют собой очередную попытку приднестровской стороны создать искусственные препятствия на пути мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе Молдовы», — говорится в заявлении кишиневской делегации, информирует newsmaker.md.