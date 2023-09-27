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ОКК не смогла достичь консенсуса по поводу падения частей зенитной ракеты в Кицканах

ОКК не смогла достичь консенсуса по поводу падения частей зенитной ракеты в Кицканах
фото: МВД ПМР

В Бендерах состоялось заседание Объединенной контрольной комиссии.

Обстановка в Зоне безопасности управляемая и контролируемая. Неподконтрольных сторонам вооруженных формирований, вновь появившихся подразделений и передвижений военной техники выявлено не было. Такой вывод содержится в докладе командования Совместных миротворческих сил, который был оглашен сегодня на заседании Объединенной контрольной комиссии в Бендерах, информирует novostipmr.com

Основной темой обсуждения на заседании стало падение частей зенитной ракеты в селе Кицканы. Как отмечено в докладе Объединенного военного командования, военным наблюдателям пришлось выезжать в Кицканы дважды. Утром 25 сентября рядом с жилым домом по улице Ткаченко была обнаружена боевая часть ракеты, а вечером 26 сентября в поле рядом с селом нашли топливный отсек и маршевый двигатель.

«В актах военных наблюдателей четко указано, что это зенитно-ракетный комплекс С-300, что это объект военного назначения. Еще в одном акте отмечается, что найдена другая часть комплекса С-300», - подчеркнул сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, комментируя итоги заседания.

В свою очередь Сергей Головач, возглавляющий делегацию Республики Молдова, усомнился в идентификации обнаруженных обломков, сославшись на то, что военные наблюдатели сделали запись в акте с чужих слов.

Олег Беляков подчеркнул, что такое утверждение не соответствует действительности.

«Существует фотография, где военные наблюдатели стоят сантиметрах в семидесяти от этих обломков», - сказал сопредседатель ОКК от Приднестровья.

Как бы там ни было, у делегаций возник ряд вопросов по поводу найденных обломков. В частности, глава российской делегации Александр Андреев отметил, что эксперты высказывали сомнения по поводу года выпуска ракеты. Кроме того, он поинтересовался, являются ли найденные обломки частями одного и того же боеприпаса, а также их дальнейшей судьбой.

В целом делегации были едины во мнении, что в инциденте с падением ракеты у села Кицканы необходимо разобраться детально, в том числе с привлечением специалистов. Однако сторонам не удалось достичь согласия по поводу формулировки соответствующего поручения Объединенному военному командованию.

«Понятно, что сколько людей, сколько делегаций в Объединенной контрольной комиссии – столько и мнений. Но самое главное, что этот диалог идет, идет попытка разбирательства, выяснения обстоятельств того, что произошло», - отметил Олег Беляков.

Обсуждение вопроса будет продолжено на следующем заседании ОКК.

Делегация Приднестровья в ОКК предложила разработать кризисный план на случай повторения инцидентов, подобных произошедшему на этой неделе падению обломков зенитной ракеты в районе Кицкан.

«Мы прекрасно понимаем, что все так просто не бывает, что это следствие боевых действий, которые идут на территории Украины, но тем не менее здесь живут мирные люди, и мы хотим находиться под защитой Совместных миротворческих сил», - сказал сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, подчеркнув, что продолжающаяся на Днестре миротворческая операция играет большую стабилизирующую роль.

В ходе расследования инцидента, по мнению главы приднестровской делегации, может быть отработано совместное реагирование сторон миротворческой операции при повторении подобных вызовов в будущем.

"Делегация Приднестровья распространила предложение о разработке кризисного плана на случай возможного повторения таких инцидентов.
Под эгидой миротворческих сил, местных органов власти мы могли бы защитить население, проживающее в Зоне безопасности, - отметил Олег Беляков. - Пока у нас идет диалог, мнения были противоречивые. Тем не менее работа в этом направлении идет, и я очень надеюсь, что в будущем мы придем к единому знаменателю и поручим нашим военным реализовать общее взаимодействие для локализации тех или иных проявлений в Зоне безопасности, чтобы не допустить дестабилизации".

Обломки зенитной ракеты оказались не единственным боеприпасом, найденным в Зоне безопасности на этой неделе

У села Устье была обнаружена противотанковая мина, а у села Чобручи – минометная.

Как зафиксировано в докладе Объединенного военного командования Совместных миротворческих сил, 25 сентября житель села Устье Дубоссарского района Молдовы, гуляя по берегу реки Реут, обнаружил предмет, похожий на боеприпас. О находке он сообщил в полицию. Прибывшие саперы определили, что она представляет собой учебную противотанковую мину ТМ-62 без взрывателя.

На следующий день утром житель села Чобручи Слободзейского района ПМР, гуляя по берегу Днестра, также нашел взрывоопасный предмет. По заключению саперов, это оказалась 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны без взрывателя.

Оба боеприпаса были вывезены для уничтожения в установленном порядке.

источник: novostipmr.com

Как сообщает newsmaker.md на заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) представители Кишинева выразили несогласие с намерением Тирасполя направить для патрулирования железной дороги в Зоне безопасности приднестровских вооруженных силовиков. Кишинев призвал Тирасполь воздержаться от провокационных и односторонних действий в Зоне безопасности.

Как рассказали журналистам NM в Бюро реинтеграции, 25 сентября делегация Кишинева в ОКК получилa извещение от делегации приднестровского региона о намерении проводить на участке железной дороги от с. Первомайск до с. Хаджимус односторонние меры круглосуточной «охраны правопорядка» с участием вооруженных табельным оружием представителей милиции.

«Такого рода односторонние действия несут провокационный характер, ведут к нагнетанию обстановки и дестабилизации ситуации в зоне ответственности совместных миротворческих сил и представляют собой очередную попытку приднестровской стороны создать искусственные препятствия на пути мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе Молдовы», — говорится в заявлении кишиневской делегации, информирует newsmaker.md.
  • Сегодня, 20:49
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