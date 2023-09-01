28 сентября в Верховном Совете поздравляли народную артистку Приднестровья Лидию Сизеневу.
Указом Президента России ей было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Нагрудный знак оперной певице вручил советник посольства Российской Федерации в РМ Александр Андреев, сообщила пресс-служба ВС ПМР
«Это оценка вашего таланта, огромного труда и вашей любви к музыке, к вашим слушателям, к вашим ученикам. На протяжении многих лет Вы радовали людей во многих странах и прославляли русскую культуру, Россию и родное Приднестровье», – отметил Александр Андреев.
Лидия Сизенева родилась в Тирасполе, поет с четырех лет. Училась в музыкальной школе, затем в музыкальном училище имени Антона Рубинштейна. Специальным призом она была отмечена на конкурсе «Алло, мы ищем таланты» в Москве еще в 20 лет. И спустя несколько лет Лидия Сизенева стала ведущей солисткой Новосибирского государственного театра оперы и балета, где отслужила 20 лет.
После карьеры в России она вернулась в родной город в начале 2000-х. В Приднестровье Лидия Исидоровна дарит свое творчество благодарному зрителю и преподает вокал студентам. Народная артистка Приднестровья, профессор заведует кафедрой музыкального образования Приднестровского госуниверситета. Готовит своих учеников к международным конкурсам.
«Я воспитываю подрастающее поколение, за последние три года я воспитала 7 лауреатов международных конкурсов. И что особенно отрадно, в каждом дипломе победителя указано, что он является студентом Приднестровского государственного университета имени Шевченко. Побеждали в международном конкурсе в Нидерландах, в Вене, в Хельсинки, в Москве, в основном гран-при и первая премия», – поделилась народная артистка ПМР, заслуженная артистка РФ, профессор Лидия Сизенева.
С присвоением звания «Заслуженный артист РФ» Лидию Сизеневу поздравило руководство Верховного Совета.
«Спасибо за Ваш талант, за Ваш трудный жизненный путь, за те знания, которые Вы вкладываете в учеников, за любовь, за широкое сердце. Только человек с широким сердцем может преподавать, тем более музыку», – отметил Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
«Вы – золотой голос России и Приднестровья, гордость нашей страны, своего Отечества. Получить такое звание – это большое счастье. За этим званием стоит огромный труд. Конечно, любовь Вашего творчества всех поклонников, слушателей помогала Вам петь для них, большое Вам спасибо», – поздравила артистку вице-спикер парламента Галина Антюфеева.
Лидия Сизенева выступает на сцене не только для приднестровцев. Вместе с камерным оркестром солистка гастролирует по России и другим странам. фото: vspmr.org