Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Николаевич Красносельский накануне подписал два указа – №351 и №352. Первый – о помиловании, второй – об отклонении ходатайств о помиловании, информирует NewsPMR.Com Указом №351 «О помиловании» постановляется:
На основании ходатайств осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь принципами гуманности, в целях предоставления дополнительной возможности для становления на путь исправления:
- освободить от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы – двоих осужденных.
Среди амнистированных мужчина – 1991 года рождения и женщина – 1989 года рождения.
- освободить от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы условно – одного осужденного.
Амнистирована женщина – 1994 года рождения.
- сократить на 1/2 неотбытую часть наказания, назначенного по приговору суда – пятерых осужденных.
Среди амнистированных трое мужчин 1981, 1985 и 1994 годов рождения, а также две женщины 1979 и 1990 годов рождения.
- в виде снятия судимости – одного осужденного.
Амнистирована женщина – 1972 года рождения.
Указом №352 «Об отклонении ходатайств о помиловании» постановляется:
На основании ходатайств осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, с учётом характера, степени общественной опасности совершённых преступлений, а также мнения учреждений исполнения наказаний – отклонить ходатайства о помиловании 34 осужденным. Если подытожить оба указа:
- из 43 поданных прошений только 9 удовлетворены полностью или частично (21%) и 34 – отклонены (79%); - среди амнистированных – пять женщин (56% от общего числа удовлетворенных прошений), а среди отклоненных – две женщины (6% от общего числа отклоненных прошений).