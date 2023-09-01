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Казнить или помиловать

Казнить или помиловать

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Николаевич Красносельский накануне подписал два указа – №351 и №352. Первый – о помиловании, второй – об отклонении ходатайств о помиловании, информирует NewsPMR.Com

Указом №351 «О помиловании» постановляется:

На основании ходатайств осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь принципами гуманности, в целях предоставления дополнительной возможности для становления на путь исправления:

- освободить от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы – двоих осужденных.

Среди амнистированных мужчина – 1991 года рождения и женщина – 1989 года рождения.

- освободить от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы условно – одного осужденного.

Амнистирована женщина – 1994 года рождения.

- сократить на 1/2 неотбытую часть наказания, назначенного по приговору суда – пятерых осужденных.

Среди амнистированных трое мужчин 1981, 1985 и 1994 годов рождения, а также две женщины 1979 и 1990 годов рождения.

- в виде снятия судимости – одного осужденного.

Амнистирована женщина – 1972 года рождения.

Указом №352 «Об отклонении ходатайств о помиловании» постановляется:

На основании ходатайств осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, с учётом характера, степени общественной опасности совершённых преступлений, а также мнения учреждений исполнения наказаний – отклонить ходатайства о помиловании 34 осужденным.

Если подытожить оба указа:

- из 43 поданных прошений только 9 удовлетворены полностью или частично (21%) и 34 – отклонены (79%);
- среди амнистированных – пять женщин (56% от общего числа удовлетворенных прошений), а среди отклоненных – две женщины (6% от общего числа отклоненных прошений).

Ринат Ветров, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 21:20
  • DTV
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