Румыния заинтересована в покупке международного свободного порта Джурджулешты в Молдове. Об этом телеканалу Digi24.ro заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку. По его словам, министр транспорта Румынии уже обсудил этот вопрос с представителем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) — единственным конечным владельцем компании, администрирующей этот порт на Дунае, сообщает eadaily.com
Как сообщил ziarulprofit.ro, говоря о том, что после окончания войны Румыния станет важнейшим узлом восстановления Украины, Чолаку сказал: «Есть порт в Республике Молдова — Джурджулешты, который еще не работает. И уже через министра транспорта Румыния сообщила ЕБРР о своем интересе купить и развивать этот порт, поскольку мажоритарным акционером Джурджулешт является ЕБРР. Мы ждем ответа», — сказал Чолаку.
Очевидно, что для властей Молдовы это стало очередным сюрпризом от «братьев из-за Прута», так как глава румынского правительства подчеркнул, что Бухарест не намерен обсуждать это с Кишиневом, так как акционером порта Джурджулештьы является ЕБРР.
В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития стал единственным владельцем оператора Джурджулешты. В тоже время ЕБРР инвестировал в Молдавию 1,4 млрд евро, что делает его крупнейшим институциональным инвестором республики.
Напомним, из-за военного конфликта на Украине молдавский порт стал играть одну из ключевых ролей, связав экспорт/импорт Киева с Европой. После выхода России из зерновой сделки он превратился в своеобразный хаб, через который 62% экспортных грузов направляются в Евросоюз. В Джурджулештах строится новый причал, а также модернизируется железнодорожное сообщение с ним.
Порт был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдове 430 метров побережья Дуная и Прута. Он находится в непосредственной близости от молдавской границы с Румынией и Украиной. Это единственный порт Республики Молдова с выходом к Чёрному морю.
Как сообщало EADaily , в начале августа представители Молдовы, Румынии, Украины, США и ЕС на консультациях в румынском городе Галац обсудили альтернативные маршруты транспортировки украинского зерна в Европу. Румынский премьер Марчел Чолаку тогда заявил, что в течение двух ближайших месяцев Бухарест вдвое увеличит транзит украинского зерна через свою страну. Сейчас основная нагрузка ложится на черноморский порт Констанца.
Следует отметить, что 28 сентября, министр инфраструктуры Андрей Спыну представил проект развития государственного порта Джурджулешты. По его словам, это один из приоритетов Плана реконструкции инфраструктуры Молдовы 5+.
«Мы предложили, чтобы в 2028 году порт начал работать, и мы будем придерживаться этого плана. Развитие государственного порта Джурджулешты— это амбициозный проект, который требует инвестиций и времени, но после завершения принесет пользу не только фермерам и гражданам Молдовы, но и всему региону. Государственный порт Джурджулешты должен и будет современным портом, двигателем нашей экономики», — цитирует Спыну NM
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в мае 2021 года стал единственным владельцем оператора и арендатора Международного порта Джурджулешты компании Danube Logistics. 18 мая того года молдавский суд зарегистрировал смену собственника, после того как банк купил 100% акций группы компаний Danube Logistics. Следует отметить, что Джурджулештский порт принадлежит государству.
«Согласно договору о концессии на 99 лет, Danube Logistics строит, эксплуатирует и расширяет Джурджулештский порт. (…) С самого начала, в 1990-х годах, власти Молдовы стремились привлечь иностранные инвестиции для проектирования, развития и эксплуатации проекта порта. Международные инвесторы владеют проектом с момента его создания», — заявили тогда в ЕБРР.
Банк опроверг информацию о том, что покупка акций оператора порта обошлась банку в €1000, как ранее писали некоторые молдавские СМИ. «В документе, распространенном в некоторых СМИ, указана номинальная стоимость акций Thomo Invest Ltd, бывшего косвенного владельца компании Danube Logistics, которые ЕБРР купил 7 мая 2021 года. Сумма сделки отличается и остается конфиденциальной», — заявили в ЕБРР.
Правительство Молдовы передало ее в аренду «Вестмолдтрансгаз» на пять лет. С одной стороны, Кишинев выполняет требование Третьего энергопакета ЕС о разделении добывающих и транспортных мощностей среди независимых друг от друга компаний. С другой, считают эксперты, произошел рейдерский захват ГТС, принадлежащей совместному предприятию, участником которого является «Газпром».
«Газотранспортные сети Молдовы будут эксплуатироваться компанией „Вестмолдтрансгаз“, принадлежащей Transgaz Romania и ЕБРР. Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям», — сообщили в правительстве Молдовы