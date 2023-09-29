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Жителям Украины разрешили въезжать в Россию без виз

Жителям Украины разрешили въезжать в Россию без виз
фото: Reuters

Жители Украины смогут въезжать в Россию без виз на основании внутреннего паспорта, в том числе с истекшим сроком действия.

Соответствующий указ 29 сентября подписал президент РФ Владимир Путин, информирует ria.ru. Документ опубликован на портале правовых актов.

В нём устанавливается перечень документов, по которым украинцы смогут пересекать границу России в безвизовом режиме.

В список вошли паспорта и загранпаспорта граждан Украины, дипломатические и служебные паспорта, а также удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна, так же свидетельства о рождении (для детей до 16 лет) .

Уточняется, что обладателям этих удостоверений разрешен въезд на территорию России, даже если срок их действия истек.

Если нет ни одного из перечисленных документов, то выехать из России можно по суше в соседние страны на основании копии заключения об установлении личности иностранного гражданина, которую можно получить в территориальных органах МВД.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона не намерена отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима.

  • Сегодня, 16:56
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