Жители Украины смогут въезжать в Россию без виз на основании внутреннего паспорта, в том числе с истекшим сроком действия.
Соответствующий указ 29 сентября подписал президент РФ Владимир Путин, информирует ria.ru. Документ опубликован на портале правовых актов.
В нём устанавливается перечень документов, по которым украинцы смогут пересекать границу России в безвизовом режиме.
В список вошли паспорта и загранпаспорта граждан Украины, дипломатические и служебные паспорта, а также удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна, так же свидетельства о рождении (для детей до 16 лет) .
Уточняется, что обладателям этих удостоверений разрешен въезд на территорию России, даже если срок их действия истек.
Если нет ни одного из перечисленных документов, то выехать из России можно по суше в соседние страны на основании копии заключения об установлении личности иностранного гражданина, которую можно получить в территориальных органах МВД.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее в МИД России заявили, что российская сторона не намерена отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима.