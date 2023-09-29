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Молдавская ГРЭС и «Энергоком» заключили контракт на месяц

Молдавская ГРЭС и «Энергоком» заключили контракт на месяц
фото: wikimapia.org

Молдавская ГРЭС и компания «Энергоком» (Молдова) решили заключить договор на поставку электроэнергии в Молдову. Как сообщила пресс-служба Министерства экономического развития ПМР, контракт заключается на месяц с сохранением текущих параметров, с целью подготовки к возможному долгосрочному контракту.

"Сегодня продлен контракт, который предполагает поставку электроэнергии. Контрактные условия остались прежними, какими они были в течение последних месяцев. Закупочная цена такая же и составит 66 долларов за МВт*ч", – заявили в компании Energocom, сообщает sputniknews

В октябре МГРЭС поставит порядка 305 тысяч МВт*ч, что составит примерно 85% от общей прогнозируемой потребности потребителей правого берега Днестра. Остальная часть электроэнергии, которая необходима на октябрь, помимо произведенной из возобновляемых источников и городских теплоэлектростанций, будет закупаться у производителей на Украине, в Румынии и на румынской фондовой бирже OPCOM.

"Продолжатся переговоры с МГРЭС по поставкам электроэнергии, необходимой потребителям правобережья Днестра, на по следующий период", – уточнили в Energocom.

  • Сегодня, 17:57
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