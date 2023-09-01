В Бендерах начались праздничные мероприятия по случаю предстоящего 615-летия города. Сегодня стартовала открытая регата по гребле «Кубок золотого Дракона». Это уже второе подобное состязание, которое проводят в Бендерах в канун Дня города. При этом оно открыто для всех желающих, не только самих бендерчан.
На набережной у гребной базы с самого утра было очень многолюдно. Более трёхсот участников из 25 команд. Это представители министерств и ведомств, государственных администраций, организаций, учебных заведений МВД и Минобороны.
В первом этапе все соревновались за выход в полуфинал. От Министерства внутренних дел 4 команды: спортсмены из УВД г. Бендеры, сборная МВД и две команды ТЮИ. Во втором этапе турнира свои умения покажут и самые юные гребцы – учащиеся Республиканского кадетского корпуса, сообщает пресс-центр МВД ПМР
На берегу среди болельщиков руководство МВД и коллеги спортсменов. Все приехали поддержать своих, и поднять дух перед заплывом.
В блоке среди силовых структур команда УВД г. Бендеры вышла на воду с гребцами из Минобороны. Борьба была достойной, соперники пересекли финишную черту быстрее на 2 секунды.
Одна из команд ТЮИ соревновалась со спортсменами из Министерства юстиции, вторая – со сборной МВД. В обоих заплывах курсанты уступили.
Так завершили первый блок регаты. В нём выясняли, у кого будет самое лучшее время на финише.
Заплывы во втором блоке оценивались по олимпийской системе. В этот раз сборная команда МВД состязалась с коллегами из Бендер и оказалась у финиша на 4 секунды раньше соперников.
Команда Тираспольского юридического института вышла на воду с соперниками из Военного института Министерства обороны. Курсанты милицейского ведомства показали хорошую технику, в результате на 2 секунды обошли соперников.
Впереди второй день регаты на «Драконах». Финал и битва за Кубок состоится 30 сентября в 9 утра.