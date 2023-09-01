Dnestr.TV

 
0

«Кубок золотого Дракона» в Бендерах

«Кубок золотого Дракона» в Бендерах
фото: mvdpmr

В Бендерах начались праздничные мероприятия по случаю предстоящего 615-летия города. Сегодня стартовала открытая регата по гребле «Кубок золотого Дракона». Это уже второе подобное состязание, которое проводят в Бендерах в канун Дня города. При этом оно открыто для всех желающих, не только самих бендерчан.

На набережной у гребной базы с самого утра было очень многолюдно. Более трёхсот участников из 25 команд. Это представители министерств и ведомств, государственных администраций, организаций, учебных заведений МВД и Минобороны.

В первом этапе все соревновались за выход в полуфинал. От Министерства внутренних дел 4 команды: спортсмены из УВД г. Бендеры, сборная МВД и две команды ТЮИ. Во втором этапе турнира свои умения покажут и самые юные гребцы – учащиеся Республиканского кадетского корпуса, сообщает пресс-центр МВД ПМР

На берегу среди болельщиков руководство МВД и коллеги спортсменов. Все приехали поддержать своих, и поднять дух перед заплывом.

В блоке среди силовых структур команда УВД г. Бендеры вышла на воду с гребцами из Минобороны. Борьба была достойной, соперники пересекли финишную черту быстрее на 2 секунды.

Одна из команд ТЮИ соревновалась со спортсменами из Министерства юстиции, вторая – со сборной МВД. В обоих заплывах курсанты уступили.

Так завершили первый блок регаты. В нём выясняли, у кого будет самое лучшее время на финише.

Заплывы во втором блоке оценивались по олимпийской системе. В этот раз сборная команда МВД состязалась с коллегами из Бендер и оказалась у финиша на 4 секунды раньше соперников.

Команда Тираспольского юридического института вышла на воду с соперниками из Военного института Министерства обороны. Курсанты милицейского ведомства показали хорошую технику, в результате на 2 секунды обошли соперников.

Впереди второй день регаты на «Драконах». Финал и битва за Кубок состоится 30 сентября в 9 утра.

фото: mvdpmr
«Кубок золотого Дракона» в Бендерах

«Кубок золотого Дракона» в Бендерах

«Кубок золотого Дракона» в Бендерах

«Кубок золотого Дракона» в Бендерах

«Кубок золотого Дракона» в Бендерах

«Кубок золотого Дракона» в Бендерах

«Кубок золотого Дракона» в Бендерах

«Кубок золотого Дракона» в Бендерах

«Кубок золотого Дракона» в Бендерах

«Кубок золотого Дракона» в Бендерах

«Кубок золотого Дракона» в Бендерах

«Кубок золотого Дракона» в Бендерах

«Кубок золотого Дракона» в Бендерах

«Кубок золотого Дракона» в Бендерах

«Кубок золотого Дракона» в Бендерах

«Кубок золотого Дракона» в Бендерах

«Кубок золотого Дракона» в Бендерах
  • Сегодня, 18:29
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • В торговой сети «5 карманов» выявлен факт сокрытия нало ...
  • Приднестровье отмечает 33-ю годовщину государственности
  • Программа мероприятий к 33-летию образования Приднестро ...
  • Стало известно, с кем «Шериф» сыграет в групповом раунд ...
  • Отмена платы за роуминг в ЕС для граждан Молдовы все бл ...
  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • В торговой сети «5 карманов» выявлен факт сокрытия нало ...
  • Приднестровье отмечает 33-ю годовщину государственности
  • Программа мероприятий к 33-летию образования Приднестро ...
  • Стало известно, с кем «Шериф» сыграет в групповом раунд ...
  • Отмена платы за роуминг в ЕС для граждан Молдовы все бл ...
  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна