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На Украине чиновница попыталась съесть $100 взятки при задержании

На Украине чиновница попыталась съесть $100 взятки при задержании
фото: госбюро расследований Украины

Госбюро расследований Украины сообщило на своем сайте, что в городе Турка Львовской области замглавы врачебной комиссии пыталась съесть взятку, когда ее задерживали, сообщает mk.ru

Чиновница пыталась проглотить купюру в 100 долларов США, однако правоохранители этому помешали и деньги изъяли. Кроме этого были задержаны участники преступной группы.

По данным ведомства, сотрудники межрайонной медико-социальной экспертной комиссии из города Самбор требовали 3,2 тысячи долларов у военнослужащего за установление группы инвалидности его отцу, чтобы тот мог завершить службу.

Во время передачи последнего денежного транша сотрудники ГБР задержали заместительницу главы врачебно-консультативной комиссии, пытавшуюся съесть купюру в сто долларов.

Дома и в рабочих кабинетах подозреваемых нашли почти 30 тыс долларов, более 10,6 тыс евро, 37 тысяч гривен и 520 польских злотых.

Задержанным грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

  • Сегодня, 19:07
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