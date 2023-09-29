Молдавские власти вынесли на публичные консультации национальный план вступления Молдовы в ЕС (до 2027 г.). Как передает ria.ru об этом написал в социальных сетях министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.
"Документ представляет собой важный этап европейского пути нашей страны, заменяя все предыдущие шаги (документы) и четко отражая нашу национальную цель: подготовить Молдову к вступлению в ЕС к 2030 г.", - написал он.
Министр считает, что план "станет основой процесса присоединения, посредством которого будет адаптирован и интегрирован Acquis communautaire в национальное законодательство", пишет vedomosti.md "Я рад сообщить, что мы подошли к уровню, когда представляем на общественное обсуждение Национальный план присоединения Молдавии к Европейскому Союзу. Этот документ представляет собой важный этап на европейском пути нашей страны, заменяющий все предыдущие шаги и четко отражающий нашу национальную цель подготовка Молдовы к вступлению в ЕС", - написал Попеску на свой странице в соцсети Facebook.
В посте говорится, что "План будет существенно доработан после процесса оценки, проведенной совместно с Европейской Комиссией" (ЕК представит отчет о прогрессе стран-кандидатов в октябре 2023 г. - "И.").
"Вступление в ЕС является главной целью для нашей страны, и участие граждан имеет решающее значение для построения более процветающего будущего в рамках европейского сообщества", - написал Попеску.
С документом можно ознакомиться на сайте МИДЕИ. Предложения и рекомендации по указанному проекту можно направить до 12 октября 2023 г.