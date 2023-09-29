фото: РИА Новости, здание Международного суда ООН в Гааге
Армения подала в суд ООН иск на Азербайджан. Согласно заявлению Международного суда ООН, Ереван обвиняет Баку в расовой дискриминации в Нагорном Карабахе.
Сообщается, что 28 сентября армянская сторона потребовала от суда принятия временных мер «для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Всего таких мер десять и все они представляют требования к азербайджанской стороне.
В числе этих требований сохранение и признание записей актов гражданского состояния, документов, удостоверяющих личности, а также прав собственности и реестров, изданных властями Нагорного Карабаха.
Согласно заявлению истца Азербайджан «десятилетиями подвергал армян расовой дискриминации», государство «проводило политику ненависти к армянам», в результате которой они «подвергались системной дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим видам насилия». Как утверждает заявитель, дискриминации подвергались армяне этнического или национального происхождения вне зависимости от их гражданства, передаёт РБК
В документе говорится, что «эта практика возобновилась» в сентябре 2020 года во время вооруженного конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе.
Ереван просит суд привлечь Баку к ответственности, «чтобы предотвратить будущий ущерб и возместить ущерб, который уже был причинен».
В Армению из Нагорного Карабаха переехали почти 100 тыс. человек, сообщила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян, передает портал 1Lurer.
Она уточнила, что в страну приехали 98 625 человек, мост Хакари, с которого начинается Лачинский коридор, пересекли 20 892 транспортных средства. Власти Армении называют переехавших жителей Карабаха вынужденными переселенцами.
Кремль заявил о переговорах с Баку о пребывании миротворцев в Карабахе
Нагорный Карабах — это территория Азербайджана, поэтому вопрос о дальнейшем пребывании российских миротворцев в регионе будет обсуждаться с Баку. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана. Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», — ответил Песков на вопрос о судьбе миротворческой миссии.
Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением Армении, Азербайджана и России, которое было подписано 10 ноября 2020 года после прекращения боевых действий в регионе. По этому документу, контингент должен оставаться в регионе минимум до 2025 года.
Миротворцы участвуют в переговорах армян Карабаха и представителей Баку и контролируют сдачу вооружений. Кроме того, авиация миротворческого контингента вывозила из Нагорного Карабаха в Армению пострадавших при взрыве на АЗС, накануне эвакуация завершилась.
Европейский союз призвал 29 сентября срочно обеспечить "непрерывную беспрепятственную гуманитарную поддержку" тем, кто покинул Нагорный Карабах, и тем, кто все еще находится там.
В ЕС обратили внимание, что в настоящее время происходит массовый выход карабахских армян в результате военной операции Азербайджана 19 и 20 сентября и предыдущего многомесячного блокирования Лачинского коридора, передает eurointegration.com.ua.
Европейская комиссия также объявила о дополнительном пакете гуманитарной помощи в размере 5 млн евро для помощи людям, перемещенным из Нагорного Карабаха в Армению, а также тем, кто оказался в уязвимом положении внутри Карабаха. ЕС и его государства-члены готовы предоставить дополнительную гуманитарную помощь.
"Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право на достойную жизнь в своих домах без запугивания и дискриминации, а также право на возвращение для перемещенных лиц", – говорится в заявлении.
В ЕС подчеркнули, что крайне важно, чтобы миссия ООН получила доступ на эту территорию в течение ближайших дней.