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Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один главный Юбилей"

Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один главный Юбилей"

Днестр ТВ спустя год, традиционно встретился с уроженцем города Бендеры, писателем Семеном Коганом. В интервью он поделился своими впечатлениями о тех изменениях, которые происходят, как в родном городе, так и в личной жизни. В скором времени писатель отметит свое 80-летие и этому событию он посвятил часть своих новых произведений.

Семен Коган считает, что "в жизни каждого человека есть один главный Юбилей, но, человек об этом может и не знать, а понимание приходит спустя время".



Продолжение интервью смотрите на следующей неделе.
  • Сегодня, 11:31
  • DTV
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