Днестр ТВ спустя год, традиционно встретился с уроженцем города Бендеры, писателем Семеном Коганом. В интервью он поделился своими впечатлениями о тех изменениях, которые происходят, как в родном городе, так и в личной жизни. В скором времени писатель отметит свое 80-летие и этому событию он посвятил часть своих новых произведений.
Семен Коган считает, что "в жизни каждого человека есть один главный Юбилей, но, человек об этом может и не знать, а понимание приходит спустя время".
Продолжение интервью смотрите на следующей неделе.