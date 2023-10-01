Dnestr.TV

 
0

На Украине поступила в обращение монета, посвященная борщу

На Украине поступила в обращение монета, посвященная борщу
Фото: © Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) представил новую монету, посвященную борщу. Об этом сообщило издание "Вести", передает ТАСС.

По информации издания, монета с 1 октября уже находится в обращении. На аверсе монеты изображена женщина на фоне печи во время приготовления борща, на реверсе в центре - тарелка с красным борщом. Дизайн монеты разработал художник Николай Кочубей.

Отмечается, что монеты продолжают серию "Украинское наследие". Реализация монет в интернет-магазине НБУ начнется с 4 октября 2023 года. Монета была выпущена ограниченным в 555 экземпляров тиражом.

В 2020 году борщ на Украине был включен в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны. В 2021 году Киев обратился в ЮНЕСКО с требованием включить блюдо в список нематериального культурного наследия. В июле 2022 года ЮНЕСКО признала украинский борщ объектом культурного наследия.

Правда, споры о том, какому народу принадлежат исключительные права на рецептуру этого блюда, не утихают до сих пор. Так, комментируя решение ЮНЕСКО, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила особое внимание на то, что из первого упоминания борща в путевых записках данцигского купца М. Груневега (1584-1585) следует, что это блюдо русских жителей Киева.

Первые сведения о борще относятся еще к Киевской Руси. В дальнейшем он стал частью национальной кухни не только России и Украины, которые происходят от этого государства, но и Польши, Литвы, Молдавии и других стран. Как писала американская журналистка Катя Седжвик, борщ - культурный феномен всей Восточной Европы и он не должен принадлежать одной Украине.
  • Вчера, 19:16
  • DTV
  • Просмотров: 55
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • Приднестровье отмечает 33-ю годовщину государственности
  • Отмена платы за роуминг в ЕС для граждан Молдовы все бл ...
  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Названы опасные предметы в доме, которые надо регулярно ...
  • Приднестровские крупные предприятия начали платить нало ...
  • Соло на необычных гитарах
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • Приднестровье отмечает 33-ю годовщину государственности
  • Отмена платы за роуминг в ЕС для граждан Молдовы все бл ...
  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Названы опасные предметы в доме, которые надо регулярно ...
  • Приднестровские крупные предприятия начали платить нало ...
  • Соло на необычных гитарах
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна