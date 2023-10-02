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В Карабахе повалили второй по величине в Европе крест

В Карабахе повалили второй по величине в Европе крест
фото: Арцах ТВ

В интернете стало расходиться шокирующее видео. В Степанакерте азербайджанцы повалили большой крест. Его высота 50 метров, он был установлен армянами в 2017 году в память о погибших за освобождение и защиту Нагорного Карабаха военнослужащих и являлся вторым самым высоким крестом в Европе. Видео с упавшим крестом опубликовал Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Видео, как указано в титрах, снято 29 сентября. На нем виден вертолет, который пролетает на фоне креста. Затем другой отрывок, где крест уже лежит на земле, сообщила gazeta.ru

Для гостей и жителей карабахской столицы крест был виден из разных уголков города, поскольку был оснащен подсветкой и расположен на высоте, и особенно хорошо он был виден ночью, когда на нем зажигались огни. Он также выполнял функции вышки сотовой связи, передаёт gorodche.ru

В Карабахе повалили второй по величине в Европе крест
фото из открытых источников

В Карабахе повалили второй по величине в Европе крест
фото: телеграм-канал «Политика Страны»

Есть сведения, что этот случай религиозной ненависти и вандализма не первый на армянских землях. Азербайджанцы и ранее разрушали кресты. Более того, в апреле этого года азербайджанские нацисты разгромили русское кладбище в Баку. До этого азербайджанцы громили русские захоронения на кладбищах в поселках Бина, Сурханы и Сабунчи, пишет передаёт gorodche.ru.

Госдума РФ или какие-либо представители РФ пока не отреагировали на этот случай религиозной ненависти. Ранее Госдума РФ поддержала «чувства мусульман», осудила западную цивилизацию в целом и конкретно Швецию, где противники НАТО сжигали Коран.

Президент Шахраманян покинет Карабах последним: эвакуация подходит к концу

В Карабахе повалили второй по величине в Европе крест
фото: armenpress.am, переселенцы из Нагорного Карабаха в Армению

Как сообщает eadaily.com Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян останется с группой ответственных лиц в Степанакерте до завершения работ по поиску останков погибших и пропавших без вести в результате боевых действий 19—20 сентября и взрыва 25 сентября, сообщил накануне, 1 октября, Информационный штаб непризнанной республики.

Согласно единой информационной платформе госорганов Нагорного Карабаха, местное правительство продолжает уделять внимание вопросу тех граждан, которые хотят переехать в Армению и могут находиться по разным причинам на территории Нагорного Карабаха.

Вечером в минувшее воскресенье сообщалось, что в армянский Горис прибыл последний автобус с 15 пассажирами из Нагорного Карабаха. Всего оттуда по Лачинскому коридору в Армению после однодневных боевых действий в регионе въехало более 100 тыс. человек.

  • Сегодня, 09:52
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