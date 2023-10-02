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Эксперт рассказал о признаках прослушки телефона

Эксперт рассказал о признаках прослушки телефона
фото: iz.ru

Странное поведение телефона может указывать на прослушку устройства. Об этом 2 октября в беседе с «Лентой.ру» рассказал директор EdgeЦентр Михаил Шурыгин.

IT-специалист выделил ряд признаков, по которым можно понять, что телефон кто-то прослушивает. К ним, в первую очередь, относятся частая автоматическая перезагрузка и выключение гаджета. Резкое уменьшение заряда батареи может указывать на работу шпионского программного обеспечения (ПО) в фоновом режиме, пишет iz.ru

Подозрительными стоит считать эхо, шумы и другие странные звуки во время разговора. Шурыгин порекомендовал обратить внимание, в том числе, на резко возросший объем использованного интернет-трафика.

Директор центра поделился планом действий в случае обнаружения у себя вышеперечисленных признаков.

По его словам, можно обратиться к специалистам, которые проведут диагностику телефона на наличие шпионских программ и при необходимости удалят их.

«Еще вариант: использовать антивирусное ПО или обновить ПО телефона. Обновления часто включают в себя патчи безопасности, которые могут помочь защитить ваш телефон от вредоносного ПО» — сказал Шурыгин.

Еще один возможный вариант действий — перезагрузка устройства на заводские настройки. Однако при этом будут удалены все данные на телефоне, предупредил специалист.

«Кроме того, если вы уверены, что ваш телефон прослушивается, это может быть преступлением, и вам следует сообщить об этом в полицию», — подвел он итог.
  • Сегодня, 10:02
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