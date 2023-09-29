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Болгария вводит запрет на въезд российских автомобилей

Болгария вводит запрет на въезд российских автомобилей
фото: e-burgas.com

Запрет на въезд в Болгарию автомобилей с российскими номерами начнет действовать до конца понедельника, сообщил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов, информирует РИА Новости

"Мы очень активно работали с четверга до вчерашнего дня. Я уверен, что к концу дня (понедельника) на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей", - цитирует издание "24 часа" слова главы пограничников в эфире национального телевидения.

Запрет касается не только легковых автомобилей, но и грузов. Директор пограничной полиции не смог уточнить, сколько российских машин въезжает в Болгарию ежемесячно, но уточнил, что их не так много.

Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

Ранее «МК» писал, что Норвегия с 3 октября запретит въезд автомобилей с российскими номерами. Запрет на въезд легкового автотранспорта из России поддержали Хорватия и Франция.

Чехия стала второй после Германии страной, где была конфискована машина с российскими номерами. Об этом сообщает Министерство финансов ФРГ, передает издание «Известия».

С соответствующей заявкой в кабмин обратился депутат бундестага Евгений Шмидт. «Федеральному правительству известно, что в Чехии произошел случай конфискации частного легкового автомобиля, прибывшего из России», — сказано в ответном письме ведомства Германии. Там также уточнили, что не знают о деталях инцидента.

В середине лета несколько россиян пожаловались на изъятие отечественных автомобилей в Германии.

  • Сегодня, 10:14
  • DTV
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