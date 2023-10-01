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Разгромное поражение: «Шериф» пропустил 6 мячей от «Славии»

Разгромное поражение: «Шериф» пропустил 6 мячей от «Славии»
фото из открытых источников

Второй тур группового этапа Лиги Европы, который тираспольский «Шериф» играл на выезде против пражской «Славии», начался для приднестровской команды крайне неудачно.

За 7 первых минут «Шериф» пропустил дважды, выйдя на поле практически неготовым к игре. Сначала случилась обидная ошибка на своей половине поля, которой тут же воспользовался соперник – забил Хитил, сообщает md.tsargrad.tv

Всего через минуту после стандарта мяч оказался у никем неприкрытого Огбу, который спокойно головой переиграл вратаря – 2:0.

В первом тайме тираспольчане так и не смогли найти свою игру, пропустив третий мяч на 40-й минуте от выстрела Зафеириса. Причем мяч попал в ворота после рикошета, которые уже успели стали настоящим проклятием команды: именно рикошеты привели к двум голам в первом матче против «Ромы».

Второй тайм также начался быстрым голом «Славии». Привести в чувство команду во время перерыва наставнику тираспольчан Роберто Бордину не удалось. Не помогли и две замены: вместо Адемо и Товара на поле вышли Вардар и Бадоло.

На 49-й минуте снова неудачная игра гостей в обороне, и три в одного хозяева без труда переиграли защитника и вратаря «Шерифа» – 4:0. После этого Бордин заменил еще двоих игроков: вместо Рикардиньо на поле вышел Анкей, а Артундуага уступил место на поле Апостолакису.

Однако «Славия» снова ответила на это голом: на 58-й минуте мяч, отскочивший после фланговой атаки, добил практически в пустые ворота Доудера.

На 71-й минуте Коваль хоть и спас ворота от неминуемого гола. Но он все-таки случился через полминуты: в сутолоке у своих ворот гости никак не могли выбить мяч подальше от ворот, за то это сделали соперники точно в ворота – 6:0 от Хитила, сделавшего дубль.

В итоге разгромное поражение «Шерифа» и, скорее всего, судьбу третьего места в группе, а значит шанс на попадание в плей-офф Лиги конференций, будут решать два противостояния с «Серветтом», которые пройду подряд сначала в Тирасполе, затем в Женеве.

«Рома» в параллельном матче на домашнем стадионе разгромила «Серветт» 4:0. По дополнительным показателям "Славия" возглавила таблицу после первого тура. Вместе с «Ромой» у них по шесть очков. «Серветт» и «Шериф» пока без набранных пунктов, расположившись, соответственно, на 3 и 4 местах в группе.

Следующие игры в рамках группового турнира Лиги Европы «Шериф» проведет:

26 октября, 22:00 «Шериф» (Тирасполь) – «Серветт» (Женева);

9 ноября, 18:45 «Серветт» (Женева) – «Шериф» (Тирасполь);

30 ноября 21:00 «Шериф» (Тирасполь) – «Славия» (Прага);

14 декабря 18:45 «Рома» (Рим) – «Шериф» (Тирасполь).

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