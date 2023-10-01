Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" после начала массированного ракетного удара со стороны сектора Газа рано утром в субботу. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, пишет ТАСС.
"Армия обороны Израиля объявляет о состоянии готовности к войне", - говорится в сообщении.
"Израильские граждане в южных и центральных районах обязаны оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа - внутри убежищ. В настоящее время начальник Генерального штаба проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций", - добавили в армии.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. На фоне происходящего министр обороны страны Йоав Галант одобрил набор в армию резервистов.
Армия Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа
Израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа после начавшегося в субботу массированного ракетного обстрела со стороны палестинского анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории.
Президент Израиля заявил о трудном положении страны
Президент Израиля Ицхак Герцог на фоне начавшихся утром массированных ракетных обстрелов со стороны сектора Газа констатировал, что еврейское государство находится в затруднительном положении, сообщает ТАСС.
"Государство Израиль переживает непростое время. Я поддерживаю Армию обороны Израиля, ее командиров и военнослужащих и все службы безопасности и передаю слова поддержки всем жителям Израиля, которые оказались под ударом", - написал глава государства в соцсети X (ранее Twitter).
"Я призываю всех следовать указаниям Командования тыла [Армии обороны Израиля] и сохранять спокойствие", - добавил президент.