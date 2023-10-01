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Армия Израиля объявила о состоянии "готовности к войне" на фоне обстрелов из Газы

Армия Израиля объявила о состоянии "готовности к войне" на фоне обстрелов из Газы
Фото: Unsplash

Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" после начала массированного ракетного удара со стороны сектора Газа рано утром в субботу. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, пишет ТАСС.

"Армия обороны Израиля объявляет о состоянии готовности к войне", - говорится в сообщении.

"Израильские граждане в южных и центральных районах обязаны оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа - внутри убежищ. В настоящее время начальник Генерального штаба проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций", - добавили в армии.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. На фоне происходящего министр обороны страны Йоав Галант одобрил набор в армию резервистов.

Армия Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа

Израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа после начавшегося в субботу массированного ракетного обстрела со стороны палестинского анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории.

Президент Израиля заявил о трудном положении страны

Президент Израиля Ицхак Герцог на фоне начавшихся утром массированных ракетных обстрелов со стороны сектора Газа констатировал, что еврейское государство находится в затруднительном положении, сообщает ТАСС.

"Государство Израиль переживает непростое время. Я поддерживаю Армию обороны Израиля, ее командиров и военнослужащих и все службы безопасности и передаю слова поддержки всем жителям Израиля, которые оказались под ударом", - написал глава государства в соцсети X (ранее Twitter).

"Я призываю всех следовать указаниям Командования тыла [Армии обороны Израиля] и сохранять спокойствие", - добавил президент.
  • Сегодня, 10:23
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