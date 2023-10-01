Приказом Министерства внутренних дел ПМР утвержден Порядок рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о неразрешении въезда в Приднестровье в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства. Документ прошел предварительное согласование в министерствах иностранных дел и государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики.
Согласно утвержденному Порядку:
Решение о неразрешении въезда в Приднестровье в отношении иностранного гражданина утверждает министр внутренних дел ПМР либо лицо, его замещающее.
При подготовке материалов о неразрешении въезда проверяются следующие сведения: - установочные данные иностранного гражданина; - о документах, на основании которых иностранный гражданин имеет право въезжать и законно находится (пребывать, проживать) на территории ПМР; - о документе, удостоверяющего личность иностранного гражданина; - о наличии у иностранного гражданина неснятой или непогашенной судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории ПМР или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с законодательством ПМР; - о наличии принятого в отношении иностранного гражданина решения о нежелательности пребывания (проживания) в ПМР; - о наличии в отношении иностранного гражданина решения об административном выдворении за пределы ПМР, о депортации; - об уклонении от уплаты налога или административного штрафа либо не возмещении расходов, связанных с административным выдворением за пределы ПМР либо депортацией; - о неоднократном (два и более раза) в течение одного года привлечении к админответственности за совершение правонарушения, связанного с нарушением порядка пребывания (проживания) иностранных граждан или лиц без гражданства в ПМР.
Процедура принятия решения о неразрешении въезда в ПМР в отношении иностранного гражданина должна быть осуществлена в срок не более 10 рабочих дней со дня выявления соответствующих обстоятельств.
Уведомление, в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения, направляется по почте либо вручается под подпись иностранному гражданину, в отношении которого принято решение о неразрешении въезда в ПМР, по месту его пребывания (проживания) или фактического местонахождения на территории Приднестровской Молдавской Республики.
О принятом решении о неразрешении въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику в отношении иностранного гражданина информируется МИД ПМР, МГБ ПМР и ГСИН МЮ ПМР.