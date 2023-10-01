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Порядок неразрешении въезда в ПМР

Порядок неразрешении въезда в ПМР
Фото: открытые источники

Приказом Министерства внутренних дел ПМР утвержден Порядок рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о неразрешении въезда в Приднестровье в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства. Документ прошел предварительное согласование в министерствах иностранных дел и государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики.

Согласно утвержденному Порядку:

Решение о неразрешении въезда в Приднестровье в отношении иностранного гражданина утверждает министр внутренних дел ПМР либо лицо, его замещающее.

При подготовке материалов о неразрешении въезда проверяются следующие сведения:
- установочные данные иностранного гражданина;
- о документах, на основании которых иностранный гражданин имеет право въезжать и законно находится (пребывать, проживать) на территории ПМР;
- о документе, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- о наличии у иностранного гражданина неснятой или непогашенной судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории ПМР или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с законодательством ПМР;
- о наличии принятого в отношении иностранного гражданина решения о нежелательности пребывания (проживания) в ПМР;
- о наличии в отношении иностранного гражданина решения об административном выдворении за пределы ПМР, о депортации;
- об уклонении от уплаты налога или административного штрафа либо не возмещении расходов, связанных с административным выдворением за пределы ПМР либо депортацией;
- о неоднократном (два и более раза) в течение одного года привлечении к админответственности за совершение правонарушения, связанного с нарушением порядка пребывания (проживания) иностранных граждан или лиц без гражданства в ПМР.

Процедура принятия решения о неразрешении въезда в ПМР в отношении иностранного гражданина должна быть осуществлена в срок не более 10 рабочих дней со дня выявления соответствующих обстоятельств.

Уведомление, в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения, направляется по почте либо вручается под подпись иностранному гражданину, в отношении которого принято решение о неразрешении въезда в ПМР, по месту его пребывания (проживания) или фактического местонахождения на территории Приднестровской Молдавской Республики.

О принятом решении о неразрешении въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику в отношении иностранного гражданина информируется МИД ПМР, МГБ ПМР и ГСИН МЮ ПМР.

Ринат Ветров, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 10:32
  • DTV
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