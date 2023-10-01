Служба государственного надзора Министерства юстиции ПМР за 9 месяцев этого года провела 177 мероприятий по надзору за соблюдением требований законодательства об охране труда. Выявлено 170 нарушений, для устранения которых работодателям выдано 64 представления и 31 предписание.
Причинами несчастных случаев на производстве стали: нарушение трудовой и производственной дисциплины, неудовлетворительная организация работ, неприменение средств индивидуальной защиты, недостаточный контроль за состоянием условий труда, нарушение ПДД, личностный фактор, пишет novostipmr.com.
С января по сентябрь оставлено 2 протокола об административных правонарушениях по пункту 2 статьи 5.31 КоАП ПМР. По результатам рассмотрения протоколов вынесены постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа.
Специалисты Службы госнадзора приняли участие в 10 специальных расследованиях несчастных случаев, 8 из которых были со смертельным исходом.
Отмечено, что фактов сокрытия несчастных случаев на производстве не выявлено.
Проведённый анализ за 9 месяцев 2023 года свидетельствует о снижении уровня общего производственного травматизма на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.