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С начала года выявлено 170 нарушений законодательства об охране труда

С начала года выявлено 170 нарушений законодательства об охране труда
Фото: открытые источники

Служба государственного надзора Министерства юстиции ПМР за 9 месяцев этого года провела 177 мероприятий по надзору за соблюдением требований законодательства об охране труда. Выявлено 170 нарушений, для устранения которых работодателям выдано 64 представления и 31 предписание.

Причинами несчастных случаев на производстве стали: нарушение трудовой и производственной дисциплины, неудовлетворительная организация работ, неприменение средств индивидуальной защиты, недостаточный контроль за состоянием условий труда, нарушение ПДД, личностный фактор, пишет novostipmr.com.

С января по сентябрь оставлено 2 протокола об административных правонарушениях по пункту 2 статьи 5.31 КоАП ПМР. По результатам рассмотрения протоколов вынесены постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа.

Специалисты Службы госнадзора приняли участие в 10 специальных расследованиях несчастных случаев, 8 из которых были со смертельным исходом.

Отмечено, что фактов сокрытия несчастных случаев на производстве не выявлено.

Проведённый анализ за 9 месяцев 2023 года свидетельствует о снижении уровня общего производственного травматизма на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
  • Сегодня, 10:35
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