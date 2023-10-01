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Сколько будет стоить расширение ЕС ещё на девять стран, включая Республику Молдова и Украину

Сколько будет стоить расширение ЕС ещё на девять стран, включая Республику Молдова и Украину
Фото: открытые источники

Документ ЕС показывает, что расширение блока еще на девять стран, включая Украину и Республику Молдова, обойдется государствам-членам в 256 миллиардов евро, которые несут в основном богатые страны, но всем членам придется платить больше и получать меньше из бюджета ЕС. Многие государства-члены, которые в настоящее время являются чистыми бенефициарами, станут чистыми донорами.

Цифра получена согласно внутренним расчетам, сообщает Financial Times, передает mybusiness.md.

Огромная цена расширения была раскрыта во время встречи 51 европейского лидера в Гранаде (Испания) на заседании Европейского политического сообщества, чтобы обсудить следующие шаги для девяти соседей, ожидающих вступления в ЕС.

"Все государства-члены должны будут платить больше и получать меньше из бюджета ЕС; многие государства-члены, которые в настоящее время являются нетто-бенефициарами, станут чистыми налогоплательщиками", - говорится в документе секретариата Совета ЕС, который цитирует FT. Расчеты были сделаны в случае расширенного союза, в который войдут Украина, Молдавия, Грузия и шесть государств Западных Балкан.
  • Сегодня, 10:39
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