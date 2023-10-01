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ВОЗ сообщила о росте числа случаев холеры в мире по сравнению с 2022 годом

ВОЗ сообщила о росте числа случаев холеры в мире по сравнению с 2022 годом

Число случаев заражения холерой превысило с начала 2023 года 582 тыс., умерли более 4,5 тыс. человек. Холера зарегистрирована с января в 29 странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), расценившая риск дальнейшего распространения этой болезни в мире как очень высокий, передает ТАСС.

"В 2023 году число случаев заболевания холерой превысило прошлогодние показатели. На 15 сентября было зафиксировано 582 219 заболевших и 4 543 умерших", - отметила ВОЗ в своем информационном бюллетене. Организация напомнила, что в 2022 году в мире было зарегистрировано 472 697 случаев холеры, а в 2021 году - 223 370.

"Учитывая большое число вспышек болезни и их географическое распространение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ продолжает оценивать риск на глобальном уровне как очень высокий", - говорится в бюллетене.

Особенно сильно болезнь затронула Африку. С начала года о заболевших холерой сообщили 16 африканских стран. Вспышки болезни были зарегистрированы, в частности, в Бурунди, Демократической Республике Конго (ДРК), Зимбабве, Камеруне, Малави, Мозамбике и Эфиопии. Больше всего случаев с подозрениями на холеру - в Афганистане (около 159 тыс.). Болезнь также получила распространение в Сирии (около 120 тыс. случаев), Гаити (более 62 тыс.), Малави (более 58 тыс.), ДРК (около 36 тыс.) и Эфиопии (более 23 тыс.).

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженной пищей или водой.

  • Сегодня, 10:45
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