Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано на востоке Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 16 км к юго-западу от города Малатья, где проживает около 441 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км, передаёт ТАСС
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 40 км к западу от города Герат в Афганистане вечером 7 октября. Представитель Министерства по стихийным бедствиям сообщил, что в результате бедствия погибли 2053 человека, передаёт РБК
При землетрясении на северо-западе Афганистана погибли свыше 2 тыс. человек, еще около 9 тыс. получили ранения. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на представителя Министерства по стихийным бедствиям в правительстве, возглавляемым «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в России).
По словам представителя министерства Муллы Джанана Саика, в результате землетрясения 2053 человека погибли, 9240 получили ранения, 1329 домов были повреждены или разрушены.
Более 200 погибших были доставлены в различные больницы, сообщил Reuters представитель департамента здравоохранения Герата, добавив, что большинство из них — женщины и дети. Тела были «развезены в несколько мест — на военные базы, в больницы», добавил он.