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Совбез ООН не сделал заявление о войне в Израиле

Совбез ООН не сделал заявление о войне в Израиле
фото: Getty Images Дипломаты заявили, что официальные лица прилагают все усилия для того, чтобы не допустить распространения конфликта на весь регион

Совет Безопасности ООН не выступил с совместным заявлением по итогам экстренного заседания, посвященного нападению на Израиль. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на нескольких членов Совбеза, информирует korrespondent.net

Заместитель посла Соединенных Штатов Америки в ООН Роберт Вуд заявил журналистам, что многие страны осудили атаки ХАМАС, однако были и те, кто отказался это делать.

"Я не хочу вдаваться в то, что действительно обсуждалось на брифинге, но есть большое количество стран, осудивших атаки ХАМАС. Очевидно, что не все они (осудили нападения – ред.), и я не хочу вдаваться в подробности. Я думаю, что вы, вероятно, сможете выявить одно из них и без моих слов", - подчеркнул дипломат.

По его словам, ситуация остается изменчивой и очень опасной, а официальные лица прилагают все усилия для того, чтобы не допустить распространения конфликта на весь регион.

Постпред России при ООН Василий Небензя ответил журналистам отрицательно на вопрос о том, есть ли заявление Совбеза, сообщает РИА Новости

Господин Небензя сообщил, что на заседании выступил с призывом к «немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам, о чем говорилось десятилетиями». «Это частично результат нерешенного вопроса»,— считает российский постпред.

Постпред Мальты Ванесса Фрейзер в свою очередь заявила, что ни одно из государств не предлагало проекта заявления. По её словам
- все члены Совбеза осудили нападение ХАМАС на Израиль.

У российского посольства в Тель-Авиве в настоящее время нет подтвержденной информации о россиянах, которые могли пострадать или пропасть без вести в результате боевых действий в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию РФ, передаёт aif.ru

«По состоянию на 9:00 9 октября (совпадает с мск) подтверждённая информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать или пропасть без вести, отсутствует», – отметили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что помощь туристам из России, находящимся сейчас в Израиле, оказывается в круглосуточном режиме. Также консульский отдел проводит адресную работу с обращениями граждан.

В секторе Газа в настоящий момент находятся свыше 1,2 тысячи россиян. Об этом пишет Telegram-канал Shot, сообщает mk.ru

По данным источника, всего в Палестине проживают более 2 тысяч граждан РФ. Сейчас они обращаются в российское посольство с просьбой эвакуировать их.
  • Сегодня, 10:36
  • DTV
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