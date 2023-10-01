Авария произошла 9 октября днём на ул. Кишинёвской. В неустановленном месте перебегала дорогу 14-летняя девочка. В это время по улице ехал «Фольксваген», 61-летний водитель минивена подал сигнал, начал тормозить, но избежать наезда на школьницу не удалось, сообщила пресс-служба МВД ПМР
Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Бендерской центральной городской больницы. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга, открытый перелом ноги.
Иномарка помещена на охраняемую стоянку отдела ГАИ УВД г. Бендеры.