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Израиль закрыл крупное газовое месторождение

Израиль закрыл крупное газовое месторождение
фото из открытых источников

Израиль распорядился закрыть крупное газовое месторождение, которым управляет корпорация Chevron в восточном Средиземноморье, ссылаясь на соображения безопасности. Это вызвало рост цен в Европе, сообщает Bloomberg.
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"В связи с ситуацией органы безопасности приказали временно прекратить поставку природного газа из резервуара Тамар", - говорится в заявлении министерства энергетики страны, передает rbc.ua

Открытие месторождений газа в Израиле за последние два десятилетия изменило экономику страны, а закрытие месторождения примерно в 80 километрах к западу от Хайфы ставит под угрозу его планы стать крупным региональным поставщиком. В августе Израиль заявил, что будет экспортировать больше газа в Египет по этому проекту на фоне укрепления связей со своим соседом.

Часть поставок в Египет идет в Европу, где покупатели все больше полагаются на альтернативы российским трубопроводным потокам. В краткосрочной перспективе остановка месторождения может привести к снижению поставок или даже к задержкам. Цены на газ в Европе выросли на целых 14%.

Chevron рассматривает возможность расширения производства в Израиле и поставок топлива на соседние рынки или переработки его в СПГ для Европы, включая возможность строительства плавучего завода.

Внезапные нападения ХАМАС в субботу и последующая реакция Израиля поднимают вопросы о будущей безопасности региона. Общее число погибших в ходе конфликта уже превысило 1100 человек, поскольку боевые действия продолжаются.

"Нашим главным приоритетом является безопасность нашего персонала, сообществ, в которых мы работаем, окружающей среды и наших объектов", - говорится в заявлении Chevron. Компания по-прежнему снабжает клиентов в Израиле и регионе еще одним крупным проектом под названием "Левиафан", говорится в сообщении.

По данным сайта Chevron, газ на месторождении Тамар добывается из шести скважин, добыча из каждой составляет от 7,1 до 8,5 млн кубометров в день.

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов во вторник поднялась выше $500 за 1 тыс. куб. м впервые с конца августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет более 5%, информирует ТАСС

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $508 за 1 тыс. куб. м, или €46,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
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