Молодёжный актив Молдавской ГРЭС объявил о проведении благотворительной акции в помощь бендерскому приюту для животных. Акция продлится в течение месяца: с 10 октября по 10 ноября, информирует novostipmr.com
«Каждый год множество бездомных животных нуждаются в нашей помощи и заботе. Мы собираемся сделать всё возможное, чтобы обеспечить их достойным уходом и комфортными условиями. Приглашаем всех желающих присоединиться к нашей благотворительной акции и помочь нам обеспечить бездомных животных всем необходимым», - призывают организаторы акции «Лапа дружбы».
Приют нуждается в корме, лекарствах, игрушках и других необходимых вещах для животных.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 0 (775) 03080 – Ирина Бойко и 0 (777) 44413 – Евгений Соломатин.