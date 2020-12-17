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Молдавская ГРЭС проводит благотворительную акцию «Лапа дружбы»

Молдавская ГРЭС проводит благотворительную акцию «Лапа дружбы»
фото из открытых источников

Молодёжный актив Молдавской ГРЭС объявил о проведении благотворительной акции в помощь бендерскому приюту для животных. Акция продлится в течение месяца: с 10 октября по 10 ноября, информирует novostipmr.com

«Каждый год множество бездомных животных нуждаются в нашей помощи и заботе. Мы собираемся сделать всё возможное, чтобы обеспечить их достойным уходом и комфортными условиями. Приглашаем всех желающих присоединиться к нашей благотворительной акции и помочь нам обеспечить бездомных животных всем необходимым», - призывают организаторы акции «Лапа дружбы».

Приют нуждается в корме, лекарствах, игрушках и других необходимых вещах для животных.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 0 (775) 03080 – Ирина Бойко и 0 (777) 44413 – Евгений Соломатин.

  • Сегодня, 12:26
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