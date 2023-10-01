Вступили в силу изменения, внесённые в Жилищный кодекс ПМР. Текст подписанного главой государства законодательного акта опубликован на официальном сайте Президента ПМР.
Теперь, если в квартире никто не прописан, то за техническое обслуживание лифта с её собственника всё равно будет взиматься плата - из расчёта на одного зарегистрированного.
Как сообщала ранее пресс-служба Верховного Совета ПМР, инициатором изменений выступил Бендерский городской Совет народных депутатов. Согласно нормам Жилищного кодекса, плата за техническое обслуживание лифтов начисляется по количеству зарегистрированных (прописанных) по месту жительства. Но в городах республики есть много квартир, в которых никто не прописан. Некоторые сдаются, и проживать в них может не один и даже не два человека. Они пользуются лифтом и при этом за него не платят. Чтобы у предприятий, которые обслуживают лифты в многоэтажных домах, были финансовые средства для ремонта и поддержания в рабочем состоянии пассажирских и грузовых лифтов, Бендерский горсовет предложил пересмотреть действовавшую до сих пор норму.
В Приднестровье усиливается ответственность за нарушение Правил дорожного движения
Президент подписал законы о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
Как следует из законодательных актов, опубликованных на официальном сайте главы государства, в два раза вырастет штраф за совершённое повторно управление автомобилем с неисправными тормозами. Вырастут вдвое и штрафы за нарушение правил дорожного движения велосипедистами.
С 5 до 10 расчетных уровней минимальной заработной платы, то есть с 92 до 184 рублей, увеличится штраф за нарушение Правил дорожного движения пешеходами или пассажирами, если это нарушение повлекло помехи в движении транспортных средств. С 10 до 20 РУ МЗП (то есть с 184 до 368 рублей) этот штраф вырастет, если действия пешехода или пассажира повлекли за собой причинение вреда здоровью человека либо существенные повреждения транспортных средств или дорожной инфраструктуры.
Теперь, если водитель, несмотря на наложенное взыскание, вновь сел за руль, не имея водительских прав, его ждёт штраф в сумме 1840 рублей либо арест на 30 суток. Если же водитель сел за руль, будучи лишённым водительских прав, то его ждёт административный арест на срок 15 суток. Альтернатива в виде штрафа из Кодекса об административных правонарушениях исключена. В случае если это не подействует и нарушение будет совершено повторно, то срок ареста будет увеличен вдвое – до тридцати суток.
Штраф за повторное превышение скорости на величину от 40 до 60 километров в час вырастет с 70 до 100 расчетных уровней минимальной заработной платы (то есть с 1288 до 1840 рублей). При этом возможности сократить его вдвое, уплатив в течение 20 дней с момента наложения взыскания, у нарушителя не будет.
Если же водитель повторно попадётся на дрифте, то есть намеренном управляемом заносе автомобиля, то его ждёт лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до года или 15 суток ареста.
Законы вступят в силу по истечении 14 дней с момента его официального опубликования.
В Приднестровье расширено действие строительной амнистии
Вступили в силу изменения, внесённые в Закон «О некоторых дополнительных государственных мерах, направленных на минимизацию негативного воздействия внешних экономических факторов». Разработанный Правительством ПМР законопроект был принят Верховным Советом ПМР 26 сентября. 9 октября этот закон подписал Президент ПМР.
Нововведения касаются расширения применения строительной амнистии, по которой без уплаты штрафа можно узаконить объекты, построенные до 1 января 2021 года. Срок её действия истекает в конце этого года.
Как отмечала ранее пресс-служба Верховного Совета ПМР, внесённые изменения позволяют, например, узаконить хозпостройки, которые возведены на территории домовладения в момент, когда ещё не было оформлено право собственности на него. Кроме этого, закон позволяет применить амнистию к объектам, право на наследование которых возникло не только до 2016 года, но и по сегодняшний день. Виктор Таранов назначен руководителем Аппарата Правительства ПМР
фото: пресс-служба Правительства ПМР
В соответствии с Указом Президента ПМР Виктор Таранов назначен на должность заместителя председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами государственной власти – руководителя Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
Александр Димитрогло назначен министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
фото: mincifra.gospmr.org
Президент ПМР Вадим Красносельский сегодня подписал указ о назначении на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александра Димитрогло. Ранее он исполнял обязанности главы Минцифры.
Указ опубликован на официальном сайте главы государства и вступает в силу со дня подписания.
Александр Димитрогло родился в городе Рыбнице, окончил Рыбницкую русскую гимназию № 1, магистратуру юридического факультета Приднестровского госуниверситета.
Проходил государственную службу в Аппарате Правительства ПМР, занимал должность советника первого заместителя Председателя Правительства ПМР.
В Минцифры с января 2021 года исполнял обязанности заместителя министра. С августа 2021 года был назначен на должность первого замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР.
С 10 июня 2023 года на Александра Димитрогло было возложено исполнение обязанностей министра.