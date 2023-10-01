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Блокирование приднестровского экспорта

Блокирование приднестровского экспорта
иллюстрация из открытых источников

В Бендерском офисе Миссии ОБСЕ прошло заседание подгруппы по правам человека. Представители Приднестровья отметили на ней, что применяемые Молдовой ограничения и админбарьеры нарушают права населения ПМР, снижая качество жизни и нарушая неотъемлемые свободы, гарантированные международными нормами.

Как сообщила пресс-служба МИДа, речь, в частности, идёт об ограничениях поставок медикаментов и медоборудования на территорию Приднестровья. Из-за мер, предпринятых официальным Кишинёвом, возник дефицит лекарств, в том числе необходимых социально незащищённым слоям населения, а также сильно выросла их стоимость на рынке медпрепаратов.

Также приднестровская сторона опять подняла тему поправок в уголовное законодательство РМ, криминализирующих «сепаратизм», принятие которых обернулось массовыми нарушениями прав приднестровцев на свободу передвижения, личную безопасность и неприкосновенность. Тирасполь подчеркнул недопустимость немотивированных углублённых досмотров и допросов, а также вербовочных мероприятий в отношении должностных лиц Приднестровья при пересечении границы Молдовы. Интерпретация этого политизированного молдавского закона требует полноценной международной экспертизы и рекомендаций по адекватному правоприменению с тем, чтобы не создавались дополнительные угрозы жителям Приднестровья.

Для возобновления свободы передвижения автовладельцев представители Приднестровья также призвали к скорейшему возобновлению деятельности Пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице. Было указано на наличие подтвердившего свою работоспособность механизма и необходимость оперативных законодательных решений РМ для его перезапуска.

Грузы приднестровских экспортёров по-прежнему стоят на молдавской таможне

Ключевой темой беседы с точки зрения обеспечения права на труд и его оплату, на свободу предпринимательской деятельности стало блокирование экспорта грузов приднестровских промышленных предприятий.

Грузы заводов «Электромаш», БЗЭ «Потенциал» и «Молдавизолит», предназначенные для поставки в страны Евросоюза, Сербию, Украину и Среднюю Азию, заблокированы на таможенных постах РМ с 20-х чисел августа. Приднестровская сторона подчеркнула, что это напрямую затрагивает около 1,5 тысяч человек, которые работают на этих предприятиях. Если производство там остановится, то они вместе с семьями останутся без средств к существованию.

Необоснованные действия Молдовы провоцируют экономический и гуманитарный кризис в Приднестровье, имеют ярко выраженную политическую подоплеку. При этом молдавские представители так и не смогли сформулировать содержательные требования относительно пропуска упомянутых грузов. Официальный Тирасполь подчеркнул, что применяемая в их отношении процедура является беспрецедентной, бюрократизированной и не имеющей аналогов в мире. Решение по выпуску товаров затягивается, даже несмотря на наличие документов от заказчиков о том, что импортируемые ими грузы не относятся к товарам двойного назначения и не могут быть использованы для производства таких товаров.

На встрече также обсудили вопросы, связанные с правами нацменьшинств, религиозных объединений, украинских граждан на территории Приднестровья и Молдовы, а также с функционированием подведомственных Минюсту Молдовы пенитенциарных учреждений, находящихся в Бендерах.
  • Вчера, 18:28
  • DTV
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