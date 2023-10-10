В ближайшее время начнет действовать зерновой коридор из Украины в Румынию, он пройдет через Молдову, заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский.
Он прибыл 10 октября с официальным визитом в Бухарест, где провел переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. По итогом переговоров было подписано совместное заявление, которое содержит, в том числе, и положение о новом железнодорожном маршруте для транзита зерна из Украины, сообщает ТАСС
"В треугольнике Украина – Румыния – Молдова мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы. Уже скоро заработает "зерновой коридор" из Украины через Молдову в Румынию. И это пример того, как много мы можем сделать вместе, что будет иметь значение не только для нас, но и для Европы и мира в целом", - написал Зеленский на официальной странице в соцсети.
Он также отметил, что Украина и Румыния "вместе являются важными донорами безопасности, включая продовольственную безопасность". Ранее министр инфраструктуры и дорожного развития Молдовы Андрей Спыну заявлял, что Молдова должна развивать свою транспортную инфраструктуру, чтобы ею могли пользоваться отечественные и украинские хозяйствующие субъекты, в том числе для транзита украинского зерна.
Как отмечается в тексте подписанного в Бухаресте совместного заявления, стороны "согласились поддерживать тесную, прозрачную, предсказуемую и принципиальную координацию относительно транзита украинского зерна через Румынию, продолжать добросовестно находить общие решения и быстро и в полной мере реализовывать уже согласованные".
"Президенты поддержали текущие скоординированные усилия по удвоению объемов транзита через Румынию с нынешних 2 миллионов тонн до 4 миллионов тонн в месяц и приветствовали тот факт, что в ближайшее время будет открыт новый железнодорожный маршрут для транзита зерна из Украины, соединяющий ее с румынскими портами. Высоко оценили готовность Румынии расширить экспортный потенциал продукции украинского происхождения", - говорится в тексте заявления.
Глава Министерства сельского хозяйства и сельского развития Румынии Флорин Барбу в среду, 4 октября, заявил, что ведомство разработало проект, согласно которому импортировать зерновые из Молдовы и Украины можно будет только румынским фермерам и переработчикам на основании лицензии.
СМИ сообщили об отмене выступления Зеленского в румынском парламенте
Парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает G4Media.
«Руководство парламента во вторник приняло решение, что назначенное на сегодня совместное заседание по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского не состоится», — говорится в публикации, пишет iz.ru
Однако, по словам других источников издания, мероприятие могли отсрочить по соображениям безопасности.
Исполняющий обязанности председателя палаты депутатов Альфред Симонис указал, что не знает причину, по которой президент Украины не приехал выступить с речью на совместном пленарном заседании.
«Мы не выполняем программу президента Зеленского Я не могу ответить. Ни в коем случае оно не исходило от палаты депутатов. Я не могу отвечать за изменения, внесенные штабом господина Зеленского. Могу ли я заставить президента Зеленского или другого президента приехать или не приехать?» — сказал он.
Кроме того, в G4Media предположили, что Зеленский попытался избежать скандала с румынским сенатором Дианой Шошоакэ, которая ранее призвала всех румын выйти на улицы, чтобы «не допустить въезда в страну наглого, бессовестного предателя, в том числе и своей страны».
Ziarul National добавляет, что политик отправляла украинскому лидеру письмо, в котором сообщила, что Зеленскому следовало бы обратить внимание на положение этнических румын на Украине, прежде чем просить денег и поддержки у этого народа.
Сенатор парламента Румынии Диана Шошоакэ заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не выступит в законодательном форуме страны потому, что испугался. Она также опубликовала адресованное Зеленскому открытое письмо, в котором указала на дискриминацию этнических румын на Украине.
В ходе визита в Бухарест 10 октября Владимир Зеленский должен был выступить в парламенте страны, однако местная пресса сообщила, что программа была изменена и выступление не состоится, пишет sputniknews.ru
На своей странице в Facebook* Шошоакэ опубликовала пост, в котором заявила, что Зеленский ее испугался.
"Зеленский испугался меня и больше не выступает с речью в парламенте? Но от меня все равно не уйдет!" – написала политик.
Накануне визита украинского президента она в довольно резкой форме заявила местным СМИ, что Зеленский в Румынии - крайне нежелательная персона.
"Румынский народ должен выйти на улицу и не допустить, чтобы он [Зеленский] приехал в Котрочень (официальная резиденция президента Румынии. – Ред.). Из-за него (...) Румыния была вынуждена бесконечно брать взаймы", – сказала Шошоакэ.
В своей публикации в Facebook* сенатор также опубликовала полный текст открытого письма, адресованного президенту Украины, в котором перечислила дискриминационные меры, предпринятые украинскими властями в отношении проживающих в стране этнических румын.
"Господин президент Владимир Зеленский, прежде чем приехать в Румынию просить еще привилегии, дополнительные деньги и больше поддержки, вам следовало бы рассмотреть положение этнических румын на Украине. Прошу вас, прежде всего, вновь открыть на румынских территориях школы и лицеи, действовавшие при Советском Союзе, иначе это значит, что вы хуже Советского Союза! Как можно запретить румынскому меньшинству учиться на своем родном языке?" – отметила Шошоакэ.
Она также потребовала "прекратить преследование православных священников, не только румынских", "вновь открыть румынские церкви, которые вы закрыли, и разрешить проводить религиозные службы на румынском языке".
"Пока враждебно ведете себя по отношению к румынской этнической группе и румынскому государству, вы не будете пользоваться нашим уважением и не заслуживаете поддержки Румынии", – заключила сенатор.