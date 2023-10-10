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Захарова заявила об обострении ситуации в Молдове в преддверии выборов

Захарова заявила об обострении ситуации в Молдове в преддверии выборов
фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Мария Захарова прокомментировала принятые накануне выборов в Молдове поправки в электоральное законодательство.

Правовым беспределом и отменой какой-либо конституционности назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова ситуацию вокруг принятых парламентом Молдовы поправок в электоральное законодательство в преддверии всеобщих местных выборов 5 ноября, сообщает Sputnik

Она подчеркнула, что ситуация в Молдове "имеет тенденцию к обострению".

"Если говорить одним словом, то это правовой беспредел. Это отмена какой-либо конституционности внутри государства. И творят это все власти, которым народ делегировал обязанности по сохранению законности. Все с точностью до наоборот делает режим Санду. Разрушает Молдавию просто на корню", - заявила Мария Захарова.

В Молдове находятся наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), уточнила она, представители организации должны дать свое заключение по ситуации.

"Интересно, какую оценку эти действия получат в заключении мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ: долгосрочные наблюдатели от этой структуры уже находятся в Молдавии, они просто обязаны объективно и беспристрастно характеризовать ситуацию накануне, во время и после выборов", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова уточнила, что, по стандартам бюро, поздними и поспешными считаются поправки, применимые менее чем за год до проведения очередных выборов.

"В итоге, эти аспекты покажут, насколько свободными и справедливыми можно будет считать предстоящие выборы. Посмотрим, как подобные "новеллы" оценят международные наблюдатели", - подытожила Захарова.

В ноябре в республике пройдут всеобщие местные выборы, в 2024 году в РМ выберут президента, а затем и парламент.

«Из-за действий властей в одночасье за пределами предвыборной гонки остались более 100 человек, в том числе лица, шансы которых одержать победу оценивались как очень высокие», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что мониторинговая миссия ОБСЕ, наблюдатели которой уже находятся в Молдове, обязаны объективно и беспристрастно характеризовать ситуацию накануне, во время и после выборов, пишет eadaily.com

«Ширятся опасения, что подобная практика снятия с электоральной гонки оппонентов может быть применена на предстоящих президентских и парламентских выборах в 2024 и 2025 годах соответственно», — заключила Мария Захарова.

Поправки в Кодекс о выборах

Члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям при молдавском премьере на своем заседании 4 октября приняли постановление, в котором установлены критерии индивидуализации лиц, не имеющих права баллотироваться на местных выборах 5 ноября и возможности обжалования этих административных решений в Апелляционном суде.
В тот же день парламент Молдовы принял в двух чтениях поправки в Кодекс о выборах – изменения поддержали 58 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).
Кодекс о выборах дополнен положениями, приводящими законодательство в соответствие с соображениями Конституционного суда, уточнили в пресс-службе парламента. Разработчики поправок предложили изменения, чтобы четко установить критерии для лиц, которые не могут быть допущены в качестве электоральных конкурентов на выборах. Фактически эти поправки направлены против признанной в Молдове неконституционной партии "Шор".
Президент Республики Молдова Майя Санду подписала 4 октября указ о промульгации Закона о внесении изменений в Кодекс о выборах, документ опубликован на официальном сайте президентуры. А 6 октября в стране официально стартовала предвыборная кампания.

  • Вчера, 20:03
  • DTV
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