Мария Захарова прокомментировала принятые накануне выборов в Молдове поправки в электоральное законодательство.
Правовым беспределом и отменой какой-либо конституционности назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова ситуацию вокруг принятых парламентом Молдовы поправок в электоральное законодательство в преддверии всеобщих местных выборов 5 ноября, сообщает Sputnik
Она подчеркнула, что ситуация в Молдове "имеет тенденцию к обострению".
"Если говорить одним словом, то это правовой беспредел. Это отмена какой-либо конституционности внутри государства. И творят это все власти, которым народ делегировал обязанности по сохранению законности. Все с точностью до наоборот делает режим Санду. Разрушает Молдавию просто на корню", - заявила Мария Захарова.
В Молдове находятся наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), уточнила она, представители организации должны дать свое заключение по ситуации.
"Интересно, какую оценку эти действия получат в заключении мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ: долгосрочные наблюдатели от этой структуры уже находятся в Молдавии, они просто обязаны объективно и беспристрастно характеризовать ситуацию накануне, во время и после выборов", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Захарова уточнила, что, по стандартам бюро, поздними и поспешными считаются поправки, применимые менее чем за год до проведения очередных выборов.
"В итоге, эти аспекты покажут, насколько свободными и справедливыми можно будет считать предстоящие выборы. Посмотрим, как подобные "новеллы" оценят международные наблюдатели", - подытожила Захарова.
В ноябре в республике пройдут всеобщие местные выборы, в 2024 году в РМ выберут президента, а затем и парламент.
«Из-за действий властей в одночасье за пределами предвыборной гонки остались более 100 человек, в том числе лица, шансы которых одержать победу оценивались как очень высокие», — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что мониторинговая миссия ОБСЕ, наблюдатели которой уже находятся в Молдове, обязаны объективно и беспристрастно характеризовать ситуацию накануне, во время и после выборов, пишет eadaily.com
«Ширятся опасения, что подобная практика снятия с электоральной гонки оппонентов может быть применена на предстоящих президентских и парламентских выборах в 2024 и 2025 годах соответственно», — заключила Мария Захарова.
Поправки в Кодекс о выборах
Члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям при молдавском премьере на своем заседании 4 октября приняли постановление, в котором установлены критерии индивидуализации лиц, не имеющих права баллотироваться на местных выборах 5 ноября и возможности обжалования этих административных решений в Апелляционном суде. В тот же день парламент Молдовы принял в двух чтениях поправки в Кодекс о выборах – изменения поддержали 58 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (PAS). Кодекс о выборах дополнен положениями, приводящими законодательство в соответствие с соображениями Конституционного суда, уточнили в пресс-службе парламента. Разработчики поправок предложили изменения, чтобы четко установить критерии для лиц, которые не могут быть допущены в качестве электоральных конкурентов на выборах. Фактически эти поправки направлены против признанной в Молдове неконституционной партии "Шор". Президент Республики Молдова Майя Санду подписала 4 октября указ о промульгации Закона о внесении изменений в Кодекс о выборах, документ опубликован на официальном сайте президентуры. А 6 октября в стране официально стартовала предвыборная кампания.