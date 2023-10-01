В Приднестровье в самом разгаре сезон виноделия. Сотрудники Главного управления по ЧС МВД обращают внимание на возросший риск отравления продуктами брожения.
В процессе ферментации виноградного сусла выделяется углекислый газ, который не имеет ни цвета, ни запаха и очень опасен, информирует пресс-служба МВД ПМР.
Чтобы избежать трагических последствий, спасатели рекомендуют соблюдать простые правила:
в помещениях, где происходит процесс ферментации вина, должна быть отдушина;
не устанавливайте ёмкости для брожения в подвалах без системы вентиляции;
при первых признаках недомогания немедленно покиньте помещение и обратитесь за медицинской помощью.
фото: mvdpmr.org
Погода в этом году благоприятствует хорошему урожаю винограда. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
На данный момент собрано уже 19,8 тысячи тонн – почти на 2 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Общая площадь виноградников по республике – 2,4 тысячи гектаров – находится на уровне прошлого года, но в 2022-м к этому моменту было убрано 83% площади, а в этом – только 71%.
Основное производство винограда в Приднестровье сосредоточено в Дубоссарском и Каменском районах. Выращиваются преимущественно технические сорта, в числе которых «Алиготе», «Бианка», «Каберне совиньон», «Мерло», «Негру де Яловень», «Первенец Магарача», «Пино-гри», «Фетяска Нягрэ», «Шардоне».
Промышленное виноградарство в республике ведётся в основном в крупных сельскохозяйственных предприятиях, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится всего 5% обрабатываемых виноградников в Приднестровье.