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Опасность при изготовлении домашнего вина

Опасность при изготовлении домашнего вина
фото: mvdpmr.org

В Приднестровье в самом разгаре сезон виноделия. Сотрудники Главного управления по ЧС МВД обращают внимание на возросший риск отравления продуктами брожения.

В процессе ферментации виноградного сусла выделяется углекислый газ, который не имеет ни цвета, ни запаха и очень опасен, информирует пресс-служба МВД ПМР.

Чтобы избежать трагических последствий, спасатели рекомендуют соблюдать простые правила:

в помещениях, где происходит процесс ферментации вина, должна быть отдушина;

не устанавливайте ёмкости для брожения в подвалах без системы вентиляции;

при первых признаках недомогания немедленно покиньте помещение и обратитесь за медицинской помощью.

Опасность при изготовлении домашнего вина

Опасность при изготовлении домашнего вина
фото: mvdpmr.org

Погода в этом году благоприятствует хорошему урожаю винограда. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.

На данный момент собрано уже 19,8 тысячи тонн – почти на 2 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Общая площадь виноградников по республике – 2,4 тысячи гектаров – находится на уровне прошлого года, но в 2022-м к этому моменту было убрано 83% площади, а в этом – только 71%.

Основное производство винограда в Приднестровье сосредоточено в Дубоссарском и Каменском районах. Выращиваются преимущественно технические сорта, в числе которых «Алиготе», «Бианка», «Каберне совиньон», «Мерло», «Негру де Яловень», «Первенец Магарача», «Пино-гри», «Фетяска Нягрэ», «Шардоне».

Промышленное виноградарство в республике ведётся в основном в крупных сельскохозяйственных предприятиях, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится всего 5% обрабатываемых виноградников в Приднестровье.

  • Вчера, 20:21
  • DTV
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