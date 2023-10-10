Европейский совет по международным отношениям (ECFR) опубликовал материал-памятку о том, как правильно относиться к начавшейся в Израиле войне. Авторы материала, Жюльен Барнс-Дейси и Хью Ловатт пишут, что жителям ЕС необходимо поддерживать деэскалацию конфликта и выступать за соблюдение международного права в регионе, передает Pravda.Ru, публикующая перевод материала:
Внезапное наступление ХАМАС 7 октября, в результате которого уже погибли более 800 израильтян и более 400 палестинцев, знаменует собой важный поворотный момент в израильско-палестинском конфликте. Поскольку палестинские боевики захватили израильские населенные пункты и военные базы впервые с момента основания страны, а Израиль добивается военного возмездия, жестокое столкновение грозит дальнейшей эскалацией.
Сейчас приближается более масштабная война, которая потенциально может разжечь конфликт между Израилем и Хезболлой в Ливане и помешать нормализации отношений арабского мира с Израилем. Текущие перспективы деэскалационной дипломатии практически отсутствуют, и ни одна из сторон не пойдет по дипломатическому пути или вернется к прежнему статус-кво.
Европейцам необходимо сосредоточиться на том, чтобы война не вышла из-под контроля и не разожгла потенциальный региональный конфликт. Им следует:
Проявлять солидарность с израильтянами, но учитывать, что право Израиля на самооборону должно соответствовать международному гуманитарному праву. Полномасштабное наземное вторжение и непропорциональные нападения на палестинское гражданское население будут иметь далеко идущие и дестабилизирующие последствия для израильтян и палестинцев, в том числе за счет увеличения более широкой поддержки палестинского вооруженного сопротивления и риска вмешательства Хезболлы.
Работать с теми, кто имеет влияние на ХАМАС, особенно с Египтом и Катаром, чтобы аналогичным образом предостеречь от преднамеренных нападений и задержаний израильтян, что противоречит исламским законам.
Поддержать усилия по содействию немедленному освобождению гражданских заложников и открытию гуманитарных каналов для поддержки населения Сектора Газа.
Работать над предотвращением эскалации насилия в Израиле и на Западном Берегу (включая Восточный Иерусалим). Нужно противостоять любым попыткам крайне правых израильских политиков использовать текущие события в качестве прикрытия для реализации своей программы Великого Израиля или ополченцев-поселенцев с целью отомстить палестинцам в Восточном Иерусалиме и на Западном Берегу. Признать, что Палестинская автономия (ПА) остается совершенно второстепенной в происходящих событиях.
Принуждение президента Махмуда Аббаса к подавлению ХАМАС и других группировок потерпят неудачу и в нынешних условиях может легко спровоцировать палестинскую гражданскую войну на Западном Берегу, которую ПА проиграет. Европейские правительства также должны противостоять контрпродуктивным мерам, включая сокращение финансирования ПА и других форм финансовой поддержки палестинцев, что усилит социально-экономический и политический ущерб оккупированным территориям и увеличит влияние группировок боевиков.
Сосредоточиться на предупреждении всех сторон, включая Иран, о недопустимости распространения конфликта на другие регионы, что может привести к опасной эскалации. Европейцам следует расширить возможности и присутствие UNIFIL — наблюдательной миссии ООН в Ливане — вдоль южной границы с Израилем.
Далее европейцам необходимо стратегически пересмотреть свой подход к давнему конфликту, поскольку нынешнее насилие происходит не в вакууме. Европейцы должны работать с Соединенными Штатами и арабскими партнерами, чтобы наметить политическую концепцию, которая поможет осмыслить и правильно реагировать на динамику эскалации.
Это не должно лишить палестинцев веры в то, что нормализация отношений с Израилем сможет обеспечить долгосрочный мир. Любое устойчивое решение должно включать центральное условие, которое гарантирует права человека и самоопределение палестинцев. Недавние события показывают, что ни одна из двух сторон не может взять правильный политический курс. Международным игрокам, включая европейцев, необходимо срочно возобновить участие и продвигать мирный процесс.
Главы МИД стран Евросоюза выступили против блокады сектора Газа
Главы МИД ЕС на внеочередном заседании, посвященном ближневосточному обострению, выступили против блокады сектора Газа, призвали открыть гуманитарные коридоры, позволить желающим покинуть сектор, заявил по итогам встречи глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передаёт РИА Новости
"Главы МИД обсудили эту сложную ситуацию, повторили необходимость прекратить насилие, освободить заложников, но также выступили против блокады, отключения электричества, (прекращения - ред.) доступа к питьевой воде и пище, поддержали необходимость открыть гуманитарный доступ и позволить тем, кто желает, выехать из Газы", - сказал он по итогам встречи, которая прошла в Омане.
Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галлант отдал приказ полностью заблокировать сектор Газа, что подразумевает лишение жителей анклава электричества, топлива и еды. Он заявил, что израильская армия воюет против «людей-животных», поэтому к ним применяются достойные меры.
Палестина заявила о применении Израилем запрещенных фосфорных снарядов
Правительство Палестины обвинило Армию обороны Израиля в применении боеприпасов с белым фосфором, запрещенных международными конвенциями, об этом говорится в опубликованном заявлении палестинского министерства иностранных дел.
В ведомстве уточнили, что израильские военные использовали данные снаряды против палестинцев, проживающих в районе аль-Карама в секторе Газа. Кроме того, представители МИД Палестины опубликовали видео обстрела в социальной сети X*, передаёт aif.ru
«Израильские оккупационные силы применили запрещенный международными конвенциями белый фосфор против палестинцев в районе аль-Карама в секторе Газа», — заявили в министерстве.