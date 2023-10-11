В Киргизии будут наказывать граждан, отказывающихся от содержания своих престарелых родителей. Об этом сообщает ИА 24.kg, передаёт eadaily.com
Как передает агентство, парламент республики в первом чтении одобрил поправки в Уголовный и Семейный кодексы и Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», предусматривающие введение крупного штрафа или лишение свободы сроком от одного до двух лет за уклонение граждан от содержания родителей и оставление их в домах престарелых.
Инициатор поправок также предлагает не брать на госслужбу тех, кто не заботится о своих родителях.
71 депутат проголосовал за принятие проекта поправок в первом чтении.