В посольство Республики Молдова в Израиле до настоящего времени поступило более 300 запросов на информацию о ситуации в стране и коммерческих рейсах, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) по итогам очередного заседания кризисной ячейки, информирует sputniknews.ru
Отмечается, что диппредставительство Молдовы в Израиле продолжает работать в режиме повышенной готовности и оказывает только экстренные консульские услуги (выдачу проездных документов).
"Наши дипломаты находятся в постоянном контакте с израильскими властями и службами экстренной помощи, чтобы убедиться в отсутствии пострадавших молдавских граждан", - говорится в сообщении.
В МИДЕИ также сообщили, что кризисная ячейка решила делегировать двух консульских чиновников в Посольство Республики Молдова в Израиле "для усиления оперативного потенциала миссии"
"Мы ведем постоянные переговоры с авиакомпаниями, чтобы оценить возможность дополнения маршрутов рейсов в Тель-Авив и из него. Подчеркиваем, что коммерческие рейсы из аэропорта Бен-Гурион продолжают выполняться по маршрутам Тель-Авив – Кишинев, Тель-Авив – Бухарест и другим европейским направлениям", - сообщили в МИДЕИ.
Дипведомство также ссылается на заявление властей Израиля о том, что "контроль над линией границы с сектором Газа полностью установлен израильской армией и на территории Израиля больше нет террористических элементов ХАМАС".
В МИДЕИ напомнили гражданам о важности строго соблюдать инструкции властей Израиля по безопасности. По любым вопросам или помощи граждан Молдовы просят обращаться в посольство в Израиле или на линию экстренной помощи министерства.
В МИДЕИ просят граждан Молдовы, находящихся на территории Государства Израиль, зарегистрироваться с помощью этой формы: https://shorturl.at/tvCR9
Ранее посол Молдовы в Израиле Алекс Ройтман заявил, что в списке людей, убитых или взятых в заложники в результате нападения ХАМАС на Израиль, граждан Молдовы нет.
Глава МИД Чехии вывез сограждан из Израиля на своем самолете
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский посетил во вторник Израиль, где был принят президентом этой страны Ицхаком Герцогом и встретился с главой МИД Эли Коэном. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК, передаёт eadaily.com
Липавский первым из зарубежных государственных деятелей посетил Израиль после субботних обстрелов этой страны из сектора Газа. Визит продолжался полдня. Чешский министр выразил поддержку своей республики Израилю. С Герцогом и Коэном, согласно агентству, он обсуждал вопросы, связанные с оказанием иностранной помощи.
Министр, направляясь в Прагу после завершения визита, принял на борт своего спецрейса 34 сограждан, которые не смогли покинуть Израиль регулярными авиарейсами. С 7 октября большинство авиакомпаний отменили полеты в израильские города. Прямое авиасообщение между Прагой и Тель-Авивом также временно прервано.
В Израиле во время атаки ХАМАС погиб гражданин Молдовы, сообщает 11 октября point.md
"С глубокой печалью сообщаем Вам, что Посольство Республики Молдова в Израиле получило трагическое известие о гибели 35-летнего гражданина Молдовы, который стал одной из жертв теракта, совершенного террористами, проникшими из сектора Газа. Наш соотечественник работал вблизи зоны конфликта.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции поддерживает связь с семьей погибшего соотечественника и окажет всю необходимую помощь. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье погибшего в это трудное время", - говорится в сообщении, сообщает protv.md
Палестина-Израиль, что известно на 10:00 по мск
— По последним данным Минздрава в секторе Газа 950 погибших и 5000 раненых палестинцев. Тель-Авив сообщает о 1200 погибших и 2900 раненых гражданах Израиля.
— Израильская армия переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа – министр обороны Израиля.
— Со стороны Сирии в направлении Голанских высот было выпущено несколько снарядов. В ответ ЦАХАЛ нанесли удар по предполагаемому месту пуска в Сирии.
— Если Америка вмешается в конфликт, то мы поразим ракетами их базы – генеральный секретарь бригад Хезболла в Ираке.
— Иордания начала переброску тяжёлой техники к западной границе.
— Дизельного топлива для работы электростанции в Газе осталось на пару часов. Дальше нас ждёт гуманитарная катастрофа – пресс-служба правительства в секторе Газа. В то же время, директор больницы Аль-Шифа в Газе заявляет, что топлива в больнице достаточно, чтобы обеспечить работу генераторов максимум на четыре дня, и без электричества больница превратится в братскую могилу.
— Первая партия военной помощи из США прибыла в Израиль этой ночью.
— Более 250 000 жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома – ООН.