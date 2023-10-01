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С начала года в Приднестровье зафиксировано 42 случая возгорания автомобилей

С начала года в Приднестровье зафиксировано 42 случая возгорания автомобилей
фото-памятка Главное управление по ЧС

Несвоевременное техническое обслуживание, неисправность электрооборудования или разгерметизация топливной системы – любая из этих причин может привести к возгоранию автомобиля. С начала года в Приднестровье зафиксировано 42 случая, информирует МВД ПМР

У водителя есть всего несколько минут, чтобы справиться с огнём.

О чём следует знать, напоминает Главное управление по ЧС.

Следуйте трём основным правилам:

– незамедлительно покиньте транспортное средство;

– позвоните на единый номер спасения 101 и сообщите как можно точнее, где произошло ЧП;

– попробуйте самостоятельно сбить пламя.

Помните: наличие штатного огнетушителя в вашей машине может спасти автомобиль от полного сгорания.

  • Сегодня, 10:55
  • DTV
  • Просмотров: 79
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