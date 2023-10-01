Несвоевременное техническое обслуживание, неисправность электрооборудования или разгерметизация топливной системы – любая из этих причин может привести к возгоранию автомобиля. С начала года в Приднестровье зафиксировано 42 случая, информирует МВД ПМР
У водителя есть всего несколько минут, чтобы справиться с огнём.
О чём следует знать, напоминает Главное управление по ЧС.
Следуйте трём основным правилам:
– незамедлительно покиньте транспортное средство;
– позвоните на единый номер спасения 101 и сообщите как можно точнее, где произошло ЧП;
– попробуйте самостоятельно сбить пламя.
Помните: наличие штатного огнетушителя в вашей машине может спасти автомобиль от полного сгорания.