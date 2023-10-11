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Возвращенный государству аэропорт Кишинева снова отдадут

Возвращенный государству аэропорт Кишинева снова отдадут
фото из открытых источников

Правительство Молдовы планирует сдать в концессию международный аэропорт Кишинева, который был возвращен в собственность государства. Об этом заявил министр инфраструктуры Андрей Спыну, комментируя проведенные им переговоры с представителями воздушной гавани Мюнхена.

"Мы продолжаем изучать лучшие варианты привлечения стратегического партнера для инвестирования, развития, модернизации и эксплуатации Международного аэропорта Кишинева в соответствии с самыми высокими международными стандартами", - написал Спыну в своем Telegram-канале, передаёт ТАСС

По его словам, он провел переговоры с руководством "аэропорта Мюнхена, который является одним из важнейших хабов Европы и входит в десятку лучших аэропортов мира, управляя аэропортами в Болгарии, США и других странах".

По словам чиновника, это была презентация Мюнхенского аэропорта об их опыте взаимодействия с другими аэропортами и моделями привлечения инвестиций.

Он добавил, что власти рассчитывают привлечь инвестиций свыше € 200 млн. Кишиневский аэропорт нуждается улучшении качества обслуживания пассажиров, расширении пропускной способности терминалов и привлечение новых авиакомпаний, а также открытия большего количества международных маршрутов.

«Аэропорт Мюнхена является одним из важнейших узловых аэропортов Европы и входит в десятку лучших аэропортов мира. Компания управляет такими аэропортами, как аэропорт Софии в Болгарии, терминал А аэропорта Ньюарк в США и другие. Компания также предлагает лучшие в своем классе решения для всего жизненного цикла аэропорта, включая консалтинговые услуги, разработку генеральных планов и проектирования аэропортов, эффективную и устойчивую работу аэропортов, оптимизацию доходов от авиационной/неавиационной деятельности, индивидуальные программы обучения и интегрированное управление аэропортом», — цитирует Спыну eadaily.com.

В ноябре 2022 года Апелляционная палата Кишинева постановила расторгнуть концессионный договор, заключенный в 2013 году сроком на 49 лет с российским консорциумом "Авиа инвест" и вернуть аэропорт в собственность государства.

В целях возмещения причиненного ущерба был наложен арест на активы "Авиа инвеста", уставной капитал и активы ответчиков, в том числе находящиеся за границей, на общую сумму около 189 млн леев ($10,5 млн).

В компании решение суда назвали незаконным, заявив, что обжалуют его в международном суде, и потребовали вернуть инвестиции в размере более $90 млн.

  • Сегодня, 16:00
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