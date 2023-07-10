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Верховный Совет принял дополнения в Уголовный кодекс

Верховный Совет принял дополнения в Уголовный кодекс
фото: novostipmr

11 октября во втором чтении депутаты Верховного Совета приняли дополнения в Уголовный кодекс, касающиеся расширения признаков экстремистской деятельности, за которые могут привлечь к ответственности. Изначально парламентарии Галина Антюфеева и Григорий Дьяченко инициировали законопроект, касающийся уголовной ответственности за экстремизм по происхождению и языковому признаку. Сегодня при рассмотрении законопроекта во втором чтении были приняты поправки, инициированные Правительством, информирует пресс-служба ВС ПМР

Предложено в целях гармонизации с аналогичным законодательством России расширить и уточнить понятия. Прописывается ответственность за пропаганду исключительности, превосходства или неполноценности граждан по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.

Уголовный кодекс дополняется статьей 278-4. За неоднократную пропаганду символики экстремистских организаций или пропаганду нацистской атрибутики, а также за изготовление или сбыт этой атрибутики вводится уголовная ответственность: штраф от 1 700 до 3 000 РУ МЗП (от 31 тыс. до 55 тыс. рублей), обязательные работы до 180 часов, исправительные работы до 1 года или лишение свободы на срок до 3 лет.

Уголовному преследованию по новой статье подвергнут тех, кто уже совершал подобные действия и привлекался к административной ответственности по статье 20.4 КоАПа.

Принятый закон вступит в силу после 14 дней со дня официального опубликования.

  • Сегодня, 16:33
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