11 октября во втором чтении депутаты Верховного Совета приняли дополнения в Уголовный кодекс, касающиеся расширения признаков экстремистской деятельности, за которые могут привлечь к ответственности. Изначально парламентарии Галина Антюфеева и Григорий Дьяченко инициировали законопроект, касающийся уголовной ответственности за экстремизм по происхождению и языковому признаку. Сегодня при рассмотрении законопроекта во втором чтении были приняты поправки, инициированные Правительством, информирует пресс-служба ВС ПМР
Предложено в целях гармонизации с аналогичным законодательством России расширить и уточнить понятия. Прописывается ответственность за пропаганду исключительности, превосходства или неполноценности граждан по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.
Уголовный кодекс дополняется статьей 278-4. За неоднократную пропаганду символики экстремистских организаций или пропаганду нацистской атрибутики, а также за изготовление или сбыт этой атрибутики вводится уголовная ответственность: штраф от 1 700 до 3 000 РУ МЗП (от 31 тыс. до 55 тыс. рублей), обязательные работы до 180 часов, исправительные работы до 1 года или лишение свободы на срок до 3 лет.
Уголовному преследованию по новой статье подвергнут тех, кто уже совершал подобные действия и привлекался к административной ответственности по статье 20.4 КоАПа.
Принятый закон вступит в силу после 14 дней со дня официального опубликования.