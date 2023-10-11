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Санду назвала опасностями для Молдовы "агрессивную политику России" и "коррупцию"

Санду назвала опасностями для Молдовы "агрессивную политику России" и "коррупцию"
фото: Preşedinţia Republicii Moldova

Президент Молдовы Майя Санду назвала главными опасностями для страны "агрессивную политику России" и "укоренившуюся в стране коррупцию", передаёт ТАСС

"Сегодня есть две большие опасности для нашей национальной безопасности: агрессивная политика Российской Федерации против нашей страны и мира в целом и глубоко укоренившаяся коррупция в Молдове", - сказала Санду на брифинге после заседания Высшего совета безопасности, который рассмотрел проект новой стратегии национальной безопасности. По ее словам, "все годы независимости Кремль Молдову унижал и шантажировал".

Санду подчеркнула, что Молдова должна стать "сильным и уважаемым государством". "Мы будем действовать с уважением по отношению к странам мира и требовать уважения, в том числе и от Российской Федерации, которая сегодня нарушает наш суверенитет, пытается подорвать нашу демократию и разделить наше общество", - цитирует Санду ТАСС.

Президент Молдовы Майя Санду по итогам заседания Высшего совета безопасности представила проект стратегии национальной безопасности.

"Сегодня на заседании Высшего совета безопасности представила проект стратегии национальной безопасности, в которой обозначены риски для безопасности страны и предлагаемые направления действий по укреплению национальной безопасности и безопасности каждого гражданина", – сказала Санду на брифинге в среду, пишет sputniknews.ru

По ее словам, миссия властей, представленная в стратегии, базируется на трех целях:

"Во-первых, защитим и гарантируем безопасность всех граждан. Молдова должна быть способна защитить население, что означает, что мы должны относиться к безопасности ответственнее, серьезнее и с большей подготовкой, чем мы это делали за последние 30 лет";

"Во-вторых, создадим сильное и уважаемое государство. Будем действовать с уважением со странами и потребуем, чтобы нас уважали, в том числе Российская Федерация... Не позволим, чтобы Молдову шантажировали. Мы усилим государственные учреждения, чтобы Молдова стала по-настоящему независимой… Республика Молдова будет свободно решать будущее";

"В-третьих, мы вступим в ЕС, где мир гарантирован".

По словам президента, выполнение этих трех целей – общая миссия государственных учреждений и граждан.

Она уточнила, что в рамках стратегии национальной безопасности предполагается работа властей по нескольким направлениям.

Первый шаг – укрепление сектора обороны и безопасности

По словам Санду, первое направление действий – увеличение инвестиций и укрепление сектора обороны и безопасности.

"Сильный сектор обороны и национальной безопасности необходим для обеспечения экономического роста и развития национальной экономики", – отметила президент.

Глава государства подчеркнула, что бюджет на безопасность должен быть увеличен, "потому что это необходимая инвестиция".

"Нейтралитет не означает пассивность и беспомощность. Напротив, это заставляет нас наращивать оборонный потенциал, развивать высокоэффективную армию, на которую граждане могут положиться и которой они могут гордиться. Мы также будем укреплять сектор гражданской безопасности, чтобы учреждения, которые должны нас защищать, сосредоточились, прежде всего, на потребностях граждан", – сказала Санду.

Решение приднестровского вопроса должно быть мирным

Президент Молдовы в очередной раз заявила, что решение приднестровского вопроса должно быть мирным.

"Второе направление действий – постепенно продвигаться по пути решения приднестровского конфликта. Я подтверждаю, что нет другого пути разрешения приднестровского конфликта, кроме мирного. Российские войска, находящиеся в нашей стране незаконно, должны покинуть суверенную территорию Молдовы", – заявила Санду.

По ее словам, необходимо приложить усилия, чтобы реинтегрировать прогрессивно и мирно приднестровский регион в правовое, экономическое и политическое поле страны.

"В этом процессе мы хотим расширить всю пользу от сближения Молдовы с ЕС для наших граждан, проживающих на левом берегу Днестра.

Политическое решение конфликта на Днестре, которое будет найдено при активном участии Европейского Союза и других стратегических партнеров, должно быть устойчивым, функциональным и соответствовать европейским устремлениям нашей страны", – отметила Санду.

О партнерстве в сфере безопасности

Третье направление действий, на котором остановилась президент Молдовы, – развитие партнерства в сфере безопасности с "наиболее развитыми и процветающими демократическими странами мира".

Среди них глава государства остановилась на ЕС, Румынии, Украине, США и НАТО.

"Наше желание вступить в ЕС направлено на модернизацию и экономическое развитие Молдовы, а также на обеспечение всесторонней безопасности – энергетической, кибер-, информационной и военной – безопасности всех наших граждан", – сказала Санду.

Она обратила внимание на партнерстве в сфере безопасности и обороны с Румынией. Как уточнила президент Молдовы, укрепление этого партнерства имеет важное значение для реализации желания республики вступить в ЕС и для обеспечения долгосрочной безопасности страны.

Глава государства заявила о намерении развивать тесное долгосрочное многоотраслевое партнерство с Украиной.

"Стратегическое партнерство с США является еще одним ключевым элементом нашей национальной безопасности. Продолжим расширять и углублять это партнерство, чтобы максимально использовать его потенциал", – отметила Санду.

По ее словам, безопасность Европы основана на сотрудничестве, коллективных усилиях и НАТО.

"Мы будем активизировать сотрудничество и взаимодействие с Североатлантическим альянсом и его странами-членами, чтобы укрепить возможности Национальной армии по защите страны и наших граждан", – подчеркнула президент Молдовы.

Борьба с коррупцией

Четвертое направление, на котором остановилась президент Молдовы, – усиление борьбы с коррупцией и создание сильных учреждений для обеспечения соблюдения закона.

"Препятствия на пути реформы юстиции не помешают нам продолжать наши усилия по очистке системы правосудия от скомпрометированных лиц. Коррупция в системе ставит под угрозу безопасность Республики Молдова и способствует иностранному вмешательству во внутренние страны, включая получение грязных денег от незаконной деятельности", – добавила Санду.

Вклад в региональную безопасность

Пятый момент – способствовать региональной и международной безопасности, "а именно вести себя как фактическое государство-член Евросоюза", отметила Санду.

"Конкретно это означает, что мы продолжим участвовать в европейской инициативе "Коридоры солидарности", тем самым способствуя экономической устойчивости Молдовы и Украины и глобальной продовольственной безопасности", – добавила президент республики.

Проект стратегии национальной безопасности опубликован на сайте президента Молдовы. Документ состоит из 21 страницы и включает в себя шесть глав.

Проект выставлен на публичные консультации, пишет sputniknews.
  • Сегодня, 17:54
  • DTV
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