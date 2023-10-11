Президент Молдовы Майя Санду назвала главными опасностями для страны "агрессивную политику России" и "укоренившуюся в стране коррупцию", передаёт ТАСС
"Сегодня есть две большие опасности для нашей национальной безопасности: агрессивная политика Российской Федерации против нашей страны и мира в целом и глубоко укоренившаяся коррупция в Молдове", - сказала Санду на брифинге после заседания Высшего совета безопасности, который рассмотрел проект новой стратегии национальной безопасности. По ее словам, "все годы независимости Кремль Молдову унижал и шантажировал".
Санду подчеркнула, что Молдова должна стать "сильным и уважаемым государством". "Мы будем действовать с уважением по отношению к странам мира и требовать уважения, в том числе и от Российской Федерации, которая сегодня нарушает наш суверенитет, пытается подорвать нашу демократию и разделить наше общество", - цитирует Санду ТАСС.
Президент Молдовы Майя Санду по итогам заседания Высшего совета безопасности представила проект стратегии национальной безопасности.
"Сегодня на заседании Высшего совета безопасности представила проект стратегии национальной безопасности, в которой обозначены риски для безопасности страны и предлагаемые направления действий по укреплению национальной безопасности и безопасности каждого гражданина", – сказала Санду на брифинге в среду, пишет sputniknews.ru
По ее словам, миссия властей, представленная в стратегии, базируется на трех целях:
"Во-первых, защитим и гарантируем безопасность всех граждан. Молдова должна быть способна защитить население, что означает, что мы должны относиться к безопасности ответственнее, серьезнее и с большей подготовкой, чем мы это делали за последние 30 лет";
"Во-вторых, создадим сильное и уважаемое государство. Будем действовать с уважением со странами и потребуем, чтобы нас уважали, в том числе Российская Федерация... Не позволим, чтобы Молдову шантажировали. Мы усилим государственные учреждения, чтобы Молдова стала по-настоящему независимой… Республика Молдова будет свободно решать будущее";
"В-третьих, мы вступим в ЕС, где мир гарантирован".
По словам президента, выполнение этих трех целей – общая миссия государственных учреждений и граждан.
Она уточнила, что в рамках стратегии национальной безопасности предполагается работа властей по нескольким направлениям.
Первый шаг – укрепление сектора обороны и безопасности
По словам Санду, первое направление действий – увеличение инвестиций и укрепление сектора обороны и безопасности.
"Сильный сектор обороны и национальной безопасности необходим для обеспечения экономического роста и развития национальной экономики", – отметила президент.
Глава государства подчеркнула, что бюджет на безопасность должен быть увеличен, "потому что это необходимая инвестиция".
"Нейтралитет не означает пассивность и беспомощность. Напротив, это заставляет нас наращивать оборонный потенциал, развивать высокоэффективную армию, на которую граждане могут положиться и которой они могут гордиться. Мы также будем укреплять сектор гражданской безопасности, чтобы учреждения, которые должны нас защищать, сосредоточились, прежде всего, на потребностях граждан", – сказала Санду.
Решение приднестровского вопроса должно быть мирным
Президент Молдовы в очередной раз заявила, что решение приднестровского вопроса должно быть мирным.
"Второе направление действий – постепенно продвигаться по пути решения приднестровского конфликта. Я подтверждаю, что нет другого пути разрешения приднестровского конфликта, кроме мирного. Российские войска, находящиеся в нашей стране незаконно, должны покинуть суверенную территорию Молдовы", – заявила Санду.
По ее словам, необходимо приложить усилия, чтобы реинтегрировать прогрессивно и мирно приднестровский регион в правовое, экономическое и политическое поле страны.
"В этом процессе мы хотим расширить всю пользу от сближения Молдовы с ЕС для наших граждан, проживающих на левом берегу Днестра.
Политическое решение конфликта на Днестре, которое будет найдено при активном участии Европейского Союза и других стратегических партнеров, должно быть устойчивым, функциональным и соответствовать европейским устремлениям нашей страны", – отметила Санду.
О партнерстве в сфере безопасности
Третье направление действий, на котором остановилась президент Молдовы, – развитие партнерства в сфере безопасности с "наиболее развитыми и процветающими демократическими странами мира".
Среди них глава государства остановилась на ЕС, Румынии, Украине, США и НАТО.
"Наше желание вступить в ЕС направлено на модернизацию и экономическое развитие Молдовы, а также на обеспечение всесторонней безопасности – энергетической, кибер-, информационной и военной – безопасности всех наших граждан", – сказала Санду.
Она обратила внимание на партнерстве в сфере безопасности и обороны с Румынией. Как уточнила президент Молдовы, укрепление этого партнерства имеет важное значение для реализации желания республики вступить в ЕС и для обеспечения долгосрочной безопасности страны.
Глава государства заявила о намерении развивать тесное долгосрочное многоотраслевое партнерство с Украиной.
"Стратегическое партнерство с США является еще одним ключевым элементом нашей национальной безопасности. Продолжим расширять и углублять это партнерство, чтобы максимально использовать его потенциал", – отметила Санду.
По ее словам, безопасность Европы основана на сотрудничестве, коллективных усилиях и НАТО.
"Мы будем активизировать сотрудничество и взаимодействие с Североатлантическим альянсом и его странами-членами, чтобы укрепить возможности Национальной армии по защите страны и наших граждан", – подчеркнула президент Молдовы.
Борьба с коррупцией
Четвертое направление, на котором остановилась президент Молдовы, – усиление борьбы с коррупцией и создание сильных учреждений для обеспечения соблюдения закона.
"Препятствия на пути реформы юстиции не помешают нам продолжать наши усилия по очистке системы правосудия от скомпрометированных лиц. Коррупция в системе ставит под угрозу безопасность Республики Молдова и способствует иностранному вмешательству во внутренние страны, включая получение грязных денег от незаконной деятельности", – добавила Санду.
Вклад в региональную безопасность
Пятый момент – способствовать региональной и международной безопасности, "а именно вести себя как фактическое государство-член Евросоюза", отметила Санду.
"Конкретно это означает, что мы продолжим участвовать в европейской инициативе "Коридоры солидарности", тем самым способствуя экономической устойчивости Молдовы и Украины и глобальной продовольственной безопасности", – добавила президент республики.
Проект стратегии национальной безопасности опубликован на сайте президента Молдовы. Документ состоит из 21 страницы и включает в себя шесть глав.
Проект выставлен на публичные консультации, пишет sputniknews.