Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель отдал распоряжение о запрете лечения раненых боевиков ХАМАС в государственных больницах страны. О этом в среду, 11 октября, сообщили в The Jerusalem Post.
Глава минздрава отметил, что с первого дня боевых действий в медучреждениях страны оказывали необходимую помощь бойцам ХАМАС, но это создало трудности для израильской системы здравоохранения, сообщает iz.ru
«В эти трудные времена система здравоохранения должна полностью сосредоточиться на лечении жертв конфликта», — указал он.
Его заявление последовало после того, как в СМИ появилась информация, что боевики будут доставляться в госбольницы наряду с ранеными израильтянами.
Арбель уверен, что реабилитация боевиков палестинского движения в рамках системы общественного здравоохранения вредит таким задачам.
Кроме того, он призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дать соответствующее указание надлежащим органам.
По последним данным, число погибших палестинцев достигло 1,1 тыс. человек, пострадало более 5 тыс. В Израиле погибло 1,3 тыс. человек, еще 3,7 тыс. получили ранения.
фото:МИД Палестины
Целые жилые кварталы уничтожены в Газе после ударов Израиля. Дальше - больше: со дня на день ожидается наземная операция.
Опрошенные РИА Новости эксперты назвали её проведение неизбежным для достижения заявленной Израилем цели - лишить ХАМАС возможности проводить теракты в еврейском государстве. За двое суток более 5 тыс. врачей из 40 стран предложили помощь больницам Израиля, сообщает ТАСС
Более 5 тыс. медицинских работников из 40 стран мира предложили Израилю помощь в лечении пострадавших в результате нападения ХАМАС только за последние два дня. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на одну из крупнейших больниц в Израиле - международный медицинский центр "Хадасса".
По данным портала, более 5 тыс. врачей из 40 стран мира "предложили Израилю помощь в лечении пострадавших в результате нападения ХАМАС только за последние 48 часов".
"На данный момент потребности в добровольцах-медиках больше нет", - приводит Ynet заявление Hadassah International.
Зеленский запланировал визит солидарности в Израиль, сообщает РБК
Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Израиль в знак солидарности на фоне войны с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники среди чиновников в обеих странах и Ynet.
Офис Зеленского направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит, переговоры носят предварительный характер и дата пока не согласована.
Накануне, во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, Зеленский в первую очередь проявил себя как «чуткий сторонник Израиля», а не соперник в борьбе за западную помощь, пишет The Washington Post. Он сравнил нынешнее положение Израиля с началом Россией военной операции в феврале прошлого года: «Было очень важно не остаться в одиночестве. Очень важно». Президент Украины призвал также мировых лидеров посетить Израиль, если к этому будет готова израильская сторона, и продемонстрировать свою поддержку: «Я говорю не о каких-то учреждениях, а о поддержке людей, которые пострадали от терактов и умирают».
Зеленский был одним из первых лидеров государств, позвонивших Нетаньяху после начала войны с ХАМАС, отмечает Axios.
Эрдоган выступил с резкой критикой в адрес Израиля, пишет The Times Of Israel.
Израиль не ведет себя «как государство» в секторе Газа, заявил сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя удары Израиля по ХАМАСу после нападения террористов. Об этом пишет The Times Of Israel.
«Израилю не следует забывать, что если он будет действовать скорее как организация, а не как государство, то в конечном итоге с ним будут обращаться как с таковым», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган, критикуя «позорные методы» израильской армии в густонаселенном секторе Газа.
Эти комментарии Эрдогана прозвучали в той же речи, где он пообещал усилить удары по курдским боевикам в Сирии и Ираке.
По данным курдских властей, Турция с четверга бомбит объекты на северо-востоке Сирии, нанося удары по гражданским и военным объектам и инфраструктуре и приводя к жертвам.
Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал США за отправку группы военных кораблей в восточное Средиземноморье, чтобы продемонстрировать поддержку Израилю после смертельного нападения палестинской боевой группировки ХАМАС в эти выходные. «Что американский авианосец делает в Израиле?» — спросил Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре поздно вечером во вторник. В рамках эскалации риторики против США он предупредил, что их вмешательство в сектор Газа чревато «резней».
ООН: почти 340 тыс. палестинцев покинули свои дома в секторе Газа
Почти 340 тыс. палестинцев покинули свои дома в секторе Газа с начала войны между Израилем и боевиками ХАМАС, сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) ООН.
«Число вынужденных переселенцев выросло еще на 75 тыс. и достигло 338 934 человек. БАПОР (Ближневосточное агентство помощи палестинским беженцам и организации работ. — РБК) принимает 218 597 [из них], или 65% переселенцев, в 92 школах, часть которых функционируют как специальные приюты», — говорится в отчете УГКВ.
В управлении полагают, что число вынужденно перемещенных лиц в регионе продолжит расти, пишет РБК.
Газа будет оставаться под блокадой до тех пор, пока похищенные ХАМАС израильтяне не будут освобождены, заявил министр энергетики Израиля, сообщает РИА Новости
Байден призвал Израиль следовать "правилам войны", сообщает dw.com
Президент США Джо Байден в среду, 11 октября, в четвертый раз с начала эскалации палестино-израильского конфликта созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Он призвал израильские власти следовать "правилам войны" при ведении боевых действий с палестинским исламистским движением ХАМАС, передает dw.com
"Это действительно важно, чтобы Израиль со всем гневом и разочарованием... действовал по правилам войны", - сказал Байден, комментируя разговор с Нетаньяху на встрече с представителями еврейских общественных организаций США в Белом доме. "А правила ведения войны есть", - добавил он.
Он также заверил, что правительство США сделает все возможное, чтобы освободить американцев, оказавшихся в заложниках у ХАМАС. Он не уточнил, какие именно усилия предпринимает Вашингтон. По данным американских властей, во время нападения 7 октября боевиков ХАМАС на Израиль погибли 22 гражданина США, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Совет Безопасности ООН обсудит конфликт на Ближнем Востоке
Совет Безопасности ООН в пятницу, 13 октября, проведет заседание для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, сообщают новостные агентства со ссылкой на дипломатические источники. Пока не решено, будет ли оно открытым или закрытым.