Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам девяти месяцев 2023 года превысила четыре процента. За обозначенный период наиболее подорожали тарифы на услуги – на одиннадцать процентов. Продукты питания и непродовольственные товары стали дороже приблизительно на два процента, сообщает NewsPMR.Com
Индексы потребительских цен за январь-сентябрь 2023 года:
- на продовольственные товары – 102,22%; - на непродовольственные товары – 101,98%; - тарифы на услуги – 111,00%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 104,10%.
Сентябрьская инфляция
По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Общее повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило полпроцента.
За прошедший месяц подорожали продовольственные и непродовольственные товары. Тарифы на услуги также повысились.
Продовольствие за отчетный месяц в целом стало дороже почти на один процент. Подорожали: овощная продукция; яйца; рыба и морепродукты; шампанское; мясные овощные и фруктово-ягодные консервы. Подешевели: картофель; макаронные и крупяные изделия; масло растительное; мука; сахар; маргарин; мёд; коньяк.
Общее повышение цен на непродовольственные товары в сентябре 2023 года составило около четверти процента. Подорожали: топливо (бензин); моющие средства; хозтовары; инструменты; школьно-письменные принадлежности и канцтовары; бумажно-беловые товары; парфюмерно-косметические товары. Подешевели: телерадиотовары; медикаменты; вычислительная техника; медикаменты; мебель; электротовары и бытовые приборы.
В среднем тарифы на услуги в сентябре повысились на полпроцента. Подорожали: медицинские услуги; услуги образования и пассажирского транспорта. Снизились тарифы на услуги банков.
Индексы потребительских цен за сентябрь 2023 года:
- на продовольственные товары – 100,86%; - на непродовольственные товары – 100,27%; - тарифы на услуги – 100,52%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,58%.