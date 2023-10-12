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Сентябрьский индекс цен в Приднестровье

Сентябрьский индекс цен в Приднестровье

Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам девяти месяцев 2023 года превысила четыре процента. За обозначенный период наиболее подорожали тарифы на услуги – на одиннадцать процентов. Продукты питания и непродовольственные товары стали дороже приблизительно на два процента, сообщает NewsPMR.Com

Индексы потребительских цен за январь-сентябрь 2023 года:

- на продовольственные товары – 102,22%;
- на непродовольственные товары – 101,98%;
- тарифы на услуги – 111,00%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 104,10%.

Сентябрьская инфляция

По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Общее повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило полпроцента.

За прошедший месяц подорожали продовольственные и непродовольственные товары. Тарифы на услуги также повысились.

Продовольствие за отчетный месяц в целом стало дороже почти на один процент. Подорожали: овощная продукция; яйца; рыба и морепродукты; шампанское; мясные овощные и фруктово-ягодные консервы. Подешевели: картофель; макаронные и крупяные изделия; масло растительное; мука; сахар; маргарин; мёд; коньяк.

Общее повышение цен на непродовольственные товары в сентябре 2023 года составило около четверти процента. Подорожали: топливо (бензин); моющие средства; хозтовары; инструменты; школьно-письменные принадлежности и канцтовары; бумажно-беловые товары; парфюмерно-косметические товары. Подешевели: телерадиотовары; медикаменты; вычислительная техника; медикаменты; мебель; электротовары и бытовые приборы.

В среднем тарифы на услуги в сентябре повысились на полпроцента. Подорожали: медицинские услуги; услуги образования и пассажирского транспорта. Снизились тарифы на услуги банков.

Индексы потребительских цен за сентябрь 2023 года:

- на продовольственные товары – 100,86%;
- на непродовольственные товары – 100,27%;
- тарифы на услуги – 100,52%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,58%.
  • Сегодня, 10:59
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