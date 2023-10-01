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МВД Молдовы о найденных обломках ракеты: виновата Россия

МВД Молдовы о найденных обломках ракеты: виновата Россия
фото-коллаж Point.md Ефрос о падении обломков ракеты: Виновной является Россия

Спустя две недели после падения обломков ракеты в селе Хырбовец Новоаненского района власти не установили происхождение найденных обломков, пишет Point.md

Министр внутренних дел Адриан Ефрос заявил, что в инциденте виновата Россия, но не уточнил, были ли упавшие фрагменты от российской ракеты, сообщает publika.md

Ефрос: "Найденные фрагменты являются ни чем иным, как побочными последствиями войны в Украине. С уверенностью можно сказать, что виновником этих частей взрывоопасного объекта, найденного на территории Республики Молдова, является Российская Федерация".

Репортер: «Можете ли вы сказать нам с уверенностью, что это были остатки российской ракеты?»

"На данный момент мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить принадлежность соответствующих объектов", - заявил министр внутренних дел.

Остатки ракеты, упавшей в сентябре в Хырбовце, представляли опасность и были незамедлительно взорваны взрывотехниками.

Тогда министр Ефрос сообщил, что это была ракета С-300 — российский снаряд большой дальности.

  • Сегодня, 11:32
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