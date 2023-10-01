фото-коллаж Point.mdЕфрос о падении обломков ракеты: Виновной является Россия
Спустя две недели после падения обломков ракеты в селе Хырбовец Новоаненского района власти не установили происхождение найденных обломков, пишет Point.md
Министр внутренних дел Адриан Ефрос заявил, что в инциденте виновата Россия, но не уточнил, были ли упавшие фрагменты от российской ракеты, сообщает publika.md
Ефрос: "Найденные фрагменты являются ни чем иным, как побочными последствиями войны в Украине. С уверенностью можно сказать, что виновником этих частей взрывоопасного объекта, найденного на территории Республики Молдова, является Российская Федерация".
Репортер: «Можете ли вы сказать нам с уверенностью, что это были остатки российской ракеты?»
"На данный момент мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить принадлежность соответствующих объектов", - заявил министр внутренних дел.
Остатки ракеты, упавшей в сентябре в Хырбовце, представляли опасность и были незамедлительно взорваны взрывотехниками.
Тогда министр Ефрос сообщил, что это была ракета С-300 — российский снаряд большой дальности.