Депутаты румынского парламента отклонили инициированные румынским сенатором Дианой Шошоакэ два проекта об объединении Румынии с Республикой Молдова: проект о внесении изменений в Закон 129/1997 о ратификации Договора о добрососедских отношениях и сотрудничестве между Румынией и Украиной и проект, предусматривающий аннексию Румынией принадлежавших ей исторических территорий - Северной Буковины, Герцы, Буджака (Кагула, Болграда, Измаила), исторического Марамуреша и острова Змеиный, пишет noi.md
Члены Комиссии по внешней политике большинством голосов решили представить на пленарном заседании Палаты депутатов отчет об отклонении законодательного предложения, сославшись на то, что правительство Румынии признало независимость Республики Молдова в день ее провозглашения, а именно 27 августа 1991 г., сообщает realitatea.md со ссылкой на Euroactiv.
"Кроме того, принятие закона, предусматривающего, что «Парламент Румынии принимает решение об объединении Румынии с Республикой Молдова», грубо противоречит обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, которые возлагаются на Румынию на основании императивных норм, закрепленных в Уставе ООН. Также, посредством Хельсинкского Заключительного акта (1975 г.) Румыния вместе с другими подписавшими его государствами обязалась уважать нерушимость границ в Европе и воздерживаться от любых нападений на эти границы", - говорится в отчете Комиссии.
Депутаты также отмечают, что в качестве главного приоритета внешней политики Румынии активно поддерживаются усилия по европейской интеграции Республики Молдова в соответствии с двусторонним стратегическим партнерством.
"Эта постоянная цель внешней политики Румынии тем более значима в контексте того, что Молдова получила в Европейском совете 23-24 июня 2022 года статус государства-кандидата на вступление в Европейский Союз, а Румыния является главным сторонником интеграционных усилий, предпринимаемых властями Республики Молдова", - говорится в докладе.
В 2022 году Альянс Союза румын, партия, членом которой больше не является Диана Шошоакэ, призвала президентов Румынии и Республики Молдова, а также оба парламента как можно быстрее начать дискуссии и переговоры, чтобы проложить путь к воссоединению двух государств.