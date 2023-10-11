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К 2028 году появятся смартфоны с функцией «регенерации» царапин

К 2028 году появятся смартфоны с функцией «регенерации» царапин
фото: Shutterstock

Смартфоны с дисплеями, которые смогут самостоятельно восстанавливать повреждения, появятся на рынке в ближайшие пять лет. Об этом пишет CNBC со ссылкой на аналитиков компании CCS Insight.

В своем докладе о технологических трендах эксперты утверждают, что новые типы экранов будут оснащены нанопокрытием, которое будет способно затягивать царапины и другие дефекты подобно пленке, сообщает gazeta.ru

Ключевым фактором успеха смартфонов нового поколения будет «правильная формулировка ожиданий» со стороны потребителей. По прогнозам аналитиков, к 2028 году такие экраны станут обычным явлением. Однако, как говорят эксперты, не стоит ожидать того, что разбитый экран сам по себе восстановится. Такая разработка могла бы устранить неглубокую царапину.

Как отмечает CNBC, идея создания дисплеев, которые могут самовосстанавливаться, не нова. В 2013 году LG представила смартфон G Flex, у которого было самовосстанавливающееся покрытие на задней части корпуса. Однако компания так и не раскрыла подробности работы этой технологии.
  • Сегодня, 19:22
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