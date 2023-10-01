За девять месяцев этого года в Приднестровье выявили 98 случаев ВИЧ-инфекции. Это на 18 эпизодов меньше по сравнению с прошлым годом.
Как рассказала главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов Минздрава ПМР Людмила Хмелевская, больше всего пациентов в Тирасполе, Слободзейском и Рыбницком районах, передаёт novostipmr.com
Инфицированность остаётся высокой в особенности среди сельского населения. А по сравнению с прошлым годом она возросла на 2,2%.
В текущем году случаев СПИДа было выявлено меньше. Его обнаружили у 25 пациентов (в прошлом году - у 43 человек).
Больше всего заболевших ВИЧ в возрастных группах 35-39 лет (19 случаев), 40-44 года (16 эпизодов) и 50-54 (14 человек). В связи с этим инфекционисты считают, что проводить просветительскую работу о профилактике необходимо не только с молодёжью, но и с людьми старшего поколения.
Медики напоминают, что основным способом передачи вируса остаётся половой акт. Также зафиксированы случаи заражения при употреблении наркотиков внутривенно. У части пациентов путь передачи не установлен ввиду того, что они скрывают возможные риски заражения.
На сайте Минздрава ПМР говорится, что 90,1% пациентов бесплатно получают качественное лечение, которое со временем позволяет полностью снизить вирусную нагрузку на организм и подавить распространение заболевания.