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С начала года в Приднестровье выявлено 98 случаев ВИЧ-инфекции

С начала года в Приднестровье выявлено 98 случаев ВИЧ-инфекции

За девять месяцев этого года в Приднестровье выявили 98 случаев ВИЧ-инфекции. Это на 18 эпизодов меньше по сравнению с прошлым годом.

Как рассказала главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов Минздрава ПМР Людмила Хмелевская, больше всего пациентов в Тирасполе, Слободзейском и Рыбницком районах, передаёт novostipmr.com

Инфицированность остаётся высокой в особенности среди сельского населения. А по сравнению с прошлым годом она возросла на 2,2%.

В текущем году случаев СПИДа было выявлено меньше. Его обнаружили у 25 пациентов (в прошлом году - у 43 человек).

Больше всего заболевших ВИЧ в возрастных группах 35-39 лет (19 случаев), 40-44 года (16 эпизодов) и 50-54 (14 человек). В связи с этим инфекционисты считают, что проводить просветительскую работу о профилактике необходимо не только с молодёжью, но и с людьми старшего поколения.

Медики напоминают, что основным способом передачи вируса остаётся половой акт. Также зафиксированы случаи заражения при употреблении наркотиков внутривенно. У части пациентов путь передачи не установлен ввиду того, что они скрывают возможные риски заражения.

На сайте Минздрава ПМР говорится, что 90,1% пациентов бесплатно получают качественное лечение, которое со временем позволяет полностью снизить вирусную нагрузку на организм и подавить распространение заболевания.

  • Сегодня, 19:31
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