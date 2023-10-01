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Трижды орденоносный Тирасполь удостоен еще одной награды – ордена Екатерины Великой

Трижды орденоносный Тирасполь удостоен еще одной награды – ордена Екатерины Великой
фото: president.gospmr

Накануне столичных именин в актовом зале Дома Советов состоялось торжественное собрание, посвященное 231-й годовщине основания Тирасполя. Участие в мероприятии, открыли которое два гимна – республики и города, принял Президент ПМР Вадим Красносельский.

О том, чем живет приднестровская столица, о достижениях, текущих заботах и планах на перспективу рассказал тираспольский глава Олег Довгопол, сообщила пресс-служба Главы государства.

С поздравительной речью выступил руководитель страны. Вадим Красносельский говорил об истории Тирасполя, отметив, что она богата событиями, несмотря на сравнительно небольшой по городским меркам возраст. День освобождения от немецко-фашистских захватчиков – 12 апреля 1944 года – Вадим Красносельский назвал вторым днем рождения города. Президент акцентировал внимание на современном преображении Тирасполя, подчеркнув, что он становится краше и комфортнее, соответствуя статусу столицы, в том числе культурной.

Не остались без внимания Главы государства исторические личности, благодаря участию которых на Днестре основали крепость и город. Особая роль принадлежит Екатерине Великой. Вадим Красносельский обратил внимание на тот факт, что русская императрица не одно столетие занимает умы историков и исследователей, ей посвящают книги и фильмы, при этом до недавних пор не существовало ордена, который бы носил ее имя. В Приднестровье это упущение исправлено.

В текущем году указом Президента учрежден орден Екатерины Великой. Награда представляет собой восьмиконечную звезду с расходящимися от изображенного в центре личного вензеля Екатерины II сорока восемью лучами. Семь прозрачных ограненных кристаллов символизируют города республики, сплетение дубовых листьев – мужество и стойкость, лоза и гроздья винограда – плодородие и достаток. Уже есть удостоенные этого ордена граждане, но первый номер в орденской книжке принадлежит городу Тирасполь. Об этом сегодня в ходе торжественного собрания сообщил Глава государства.

Награда, которой приднестровская столица удостоена за большой вклад жителей города в сохранение исторического и культурного наследия и традиций, развитие и укрепление экономического и социального потенциала Приднестровской Молдавской Республики, украсила тираспольский флаг.

Президент также наградил наиболее отличившихся жителей столицы. Ордена и медали вручены представителям различных организаций, учреждений, предприятий, обеспечивающим жизнедеятельность города.

фото: president.gospmr
Трижды орденоносный Тирасполь удостоен еще одной награды – ордена Екатерины Великой

Трижды орденоносный Тирасполь удостоен еще одной награды – ордена Екатерины Великой

Трижды орденоносный Тирасполь удостоен еще одной награды – ордена Екатерины Великой

Трижды орденоносный Тирасполь удостоен еще одной награды – ордена Екатерины Великой

Трижды орденоносный Тирасполь удостоен еще одной награды – ордена Екатерины Великой

Трижды орденоносный Тирасполь удостоен еще одной награды – ордена Екатерины Великой

  • Сегодня, 19:43
  • DTV
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