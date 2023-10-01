Dnestr.TV

 
0

Золото подскочило в цене до максимума за три недели

Золото подскочило в цене до максимума за три недели
Фото: открытые источники

Цены на золото активно растут вечером в пятницу и находятся вблизи максимума за три недели из-за новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 19:52 по Москве подскочили на 3,02% до $1939,8 за тройскую унцию, передает interfax.ru.

Как сообщалось, израильские военные призвали жителей северной части сектора Газа переместиться на юг анклава "ради своей собственной безопасности и безопасности своих семей". Эвакуация может затронуть около 1,1 млн палестинцев, или половину всех жителей.

"События на Ближнем Востоке вышли на передний план, затмив собой все опасения рынка и все дискуссии, - отметил управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес в интервью MarketWatch. - Конфликт и его возможные последствия привлекли внимание мирового сообщества и стали главной темой в СМИ и публичном дискурсе, временно сумев отвлечь внимание от финансовых и экономических вопросов".

"Думаю, что опасения войны поддерживают цены на золото, - сказал Иннес. - Не думаю, что трейдерам хочется держать короткие позиции в нефти или золоте на грядущих выходных на случай, если пороховые бочки Ближнего Востока взорвутся".
  • Сегодня, 09:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Названы опасные предметы в доме, которые надо регулярно ...
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Соло на необычных гитарах
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • Праздников станет меньше
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Названы опасные предметы в доме, которые надо регулярно ...
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Соло на необычных гитарах
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • Праздников станет меньше
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна