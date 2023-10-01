Это предусматривает новый, IV-й пакет законодательных изменений, связанный с упразднением бюрократии и упрощению деятельности бизнеса в Молдове, который вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации РМ Дмитрий Алайба представил на пресс-конференции в четверг.
В частности, министерство предлагает отменить обязательство о наличии у торговых предприятий книги жалоб и предложений. Ведение и регистрация реестра жалоб сопряжено с ненужными затратами и бюрократией, при этом любая жалоба, поданная в компанию, которая нарушила права потребителей, или в Госинспекцию по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей имеют такую же юридическую силу, что и запись в книге жалоб и предложений.
Также предлагается продлить с 14 до 30 дней предусмотренный в законодательстве срок для ремонта или замены продавцом несоответствующего товара.
Сегодня часто продавцы, даже признав дефект товара и согласившись провести ремонт/замену, не успевают сделать это в установленный срок в 14 дней. В то же время, будет упразднено право потребителя на возврат товара в течение первых 6 месяцев с момента покупки, вне зависимости от степени несоответствия или возможности ремонта/замены товара. Действующая сегодня норма считается несправедливым по отношению к продавцам, к тому же, она отсутствует в нормативной базе Евросоюза.
Согласно законопроекту, планируется расширить категории уполномоченных лиц, которые проводят техническую экспертизу на предмет соответствия товара и определяют, кто виноват в неисправностях или браке – потребитель или производитель. Будут отменены некоторые требования о количестве комнат и числе отдыхающих, которые ограничивают деятельность сельских домов, а также будет скорректирован ассортимент продуктов, используемых для обслуживания туристов. Сегодня владельцы сельских домов могут предлагать туристам только продукцию собственного производства или из хозяйств населенного пункта/соседних населенных пунктов.
Законопроектом предлагается отменить обязанности повторного/периодического обучения руководителей подразделений и работников аспектам в области охраны труда. Сегодня такое обучение проводится раз в 3 года, предлагается сделать его разовым с пожизненным действием. Кроме того, будет упразднен срок действия путевых листов, которые используют экономические агенты; появится возможность удаленного получения электронной подписи – посредством видеозаписи заявителя, с использованием сервисов удаленной идентификации; будет модернизирована концепция «товарной биржи» - через возможность проводить электронные транзакций, управление большим количеством типов рынков, а также диверсификацию биржевых контрактов; намечено создать условия для организации бесплатных и дистанционных курсов обучения гигиене.
Как отметил Дмитрий Алайба, новый законопроект позволит существенно сократить временные и финансовые расходы компаний, будет стимулировать инвестиции и развитие предпринимательской среды, свободной от бюрократии и коррупции. Инициированный ведомством законопроект должны утвердить правительство и парламент Молдовы.