Румыния — самый важный покупатель молдавских яблок в Европейском союзе. Из 12 544 тонн, поступивших на европейский рынок в коммерческом году с августа 2022 по июль 2023 года, 12 143 тонны, или почти 97%, были поставлены на румынский рынок, пишет yellowpages.md ссылаясь на Lanțul Alimentar.
Это самый большой объем закупок в коммерческом году из Молдовы за последнее десятилетие. Для сравнения: в 2021 — 2022 маркетинговом году общее количество составило 8590 т, что является предыдущим рекордом, а в 2020 — 2021 годах — 663 тонны.
Своего пика импорт яблок достиг в апреле 2023 года — 2560 тонн за месяц.
Общий объем импорта яблок из Молдовы составил 5 943 000 т, а средняя цена — 0,49 евро за килограмм, что выше, чем в предыдущие годы.
В 2022-2023 маркетинговом году Румыния импортировала с третьих рынков в общем объеме 15 973 т, другими поставщиками были Северная Македония и Сербия.