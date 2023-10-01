Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Вашему вниманию представлена возможность продолжить знакомиться с рассказами, которые вошли в новую книгу писателя "Здрасьте, это мы. Юмор из нашей жизни".
Семен Коган (Александр Кирий) – прозаик, драматург, писатель-сатирик, член союза журналистов СССР. Публиковался во многих советских и зарубежных изданиях. Неоднократный победитель международных конкурсов юмора. Почетно-заслуженный юморист Москвы.
НАДО КРУТИТЬСЯ
Стиральную машину мы специально приличную купили. Немецкую. "Бломберг"- фирма такая. С гарантией на два года. Нам ее знакомые посоветовали. Мол, берите, стирает, как зверь, выжимает все, как начальство, а белье сохнет, как будущий эмигрант, который еще не вырвался. -Почему же ее нигде не рекламируют?- засомневались мы, так как привыкли, что любую, даже самую паршивую вещь, по телику показывают, в газетах склоняют, на свалку выбрасывают. -Хорошие товары в рекламе не нуждаются, а о плохих люди говорят. Или соседи расскажут. Машина действительно крутилась, как новые русские, только не рычала. Она нас полностью устраивала, так как действовала по принципу: хочешь жить, умей вертеться. Все стиралыцики, обладатели других машин, нам злостно завидовали, а мы три года ничего грязного не наблюдали. Но на четвертый год у '' Бломберга'' стали появляться явные признаки шизофрении. Очевидно, машине наскучило вести честную, порядочную жизнь. Она долго готовилась к старту, требовала перехода на новые режимы, то ли маскировалась, то ли взятку хотела, тяжело включалась и сразу выключалась, будто страшилась чего-то, хотя мы с женой не предъявляли ей ультиматум, не требовали выкупа, не пугали киллером и крыша у нее была, как у любого приличного делавара! И только сильный удар ногой по корпусу приводил ее в рабочее состояние- свидетельство того, что против такого аргумента трудно устоять. Но однажды жена, не выдержав, заявила: -Все! Она меня достала. Надо зватъ крутильщика. -Какого крутильщика?- не сразу врубился я. -Который заставит ее крутиться. У нас с тобой мало опыта, чтобы не только ее понять, но и послать. Мы подсчитали. Обойдется не менее двухсот евро, За такие бабки мы бы сами крутились, сколько влезет, если чистое вылезало. -Надо еще поглядеть, как работает эта машина в магазинах,- решила жена .- Поговорить с продавцами, изучить инструкцию. Инструкция предлагала несколько вариантов, которые сводились к одному: проверить воду, чтоб она не только лилась, но и выливалась. -Я проверяла,- заверила жена. -Воду лить мы прекрасно умеем, если ничего другого не остается. -И сеточку проверила, через которую она поступает. А когда, мы объяснили продавцам, что в машину вода не подается, они прямо заявили: - Поддавайте сами. И проблема исчезнет. Бломберг-прекрасный агрегат, вообще не ломается. Но даже долгие разъяснения и компетентные мнения проблему не решили: машина крутиться не хотела. Не помогали ни удары, ни обещания- отправить ее туда, где хорошо, с видом на красивую жизнь, ни просьбы войти в наше эмигрантское положение и выплеснуться, ни призывы к Господу: -О, Господи, сделай так, чтобы машина работала! Ты избавишь нас от заботы быть несчастными! Машина только щелкала своими частями и сразу отключалась, провоцируя наше подключение. Специалистов можно было вызвать разных, но все требовали денег, как у настоящих немцев, без скидок на нашу пришибленность. Кругом-бегом набегало прилично, если работать быстро, красиво и не затягивать…не ремни, естественно. -А если специалист неважный,- заключила жена,- и ремонт не получится, то проще отдать ему нашу машину, чтобы не расстаться с последней рубахой. Хотя в данном случае нужно было выбирать между машинной и ручной стиркой. И тереть в ванной руками, пока они не побелеют сами. -Время- деньги,- продолжала сомневаться жена.- Они тут дерут за каждые четверть часа.- А если у них ключа или отвертки не окажется, как у наших сантехников, запчасть не подойдет или мы с тобой? Представляешь, что будет? -Ты что?- ошалел я.- Здесь не Союз, у них есть все запчасти, даже нужные,- И водку на работе они не пъют, только с собой берут, если незаметно в сумку подсунуть, У нас не было выбора. Приходилось или стирать грань между прошлым и будущим, рассчитывая в грязном на светлое, или звать специалиста, чтобы грязное отдать вместе со светлым. Чтобы сэкономить наши деньги и его время, мы отключили машину, как могли, вытащив ее на середину комнаты, оторвали от себя предполагаемую сумасшедшую сумму и обреченно позвонили в самую дешевую контору, которую мы выудили после длительных опросов, анализов и сопоставлений. Еще неделя прошла в напряженном ожидании мастера. '' Бломберг'', разобранный на части, торчал посреди комнаты, как пьедестал, с которого его стащили , готовый в любую минуту раскрутиться, когда крутиться перестанем мы. Специалист явился, как и обещал, с утра, даже не опоздал. Он долго не мог понять, почему жена с секундомером фиксировала все его размышления. Но, как человек интеллигентный, только гримасничал, а когда наконец все понял, жена зафиксировала четверть часа, или 15 евро, которые мы собирались вычесть из его брутто. Странно, что, работая, он не нервничал, наверно, потому, что мы это делали за него, спокойно и неторопливо все проверял, вместо того чтобы одним движением выявить нарушение. -Вы проверяли подачу воды в машину?- наконец снизошел он до наших претензий. -Много раз,- оживилась жена. -И так проверяли, и сяк проверяли… -Дело не в машине, а в неисправном кране, который воду подает,- заключил мастер, прикручивая шланги. - Нужно было сначала сантехника вызвать, а не меня. -О, Боже! Неужели мы так глупо раскрутились? Машина снова зарычала, как гаишник на дороге. И затвертелась, счастливая, полная сил и воды... Но деньги все равно пришлось выложитъ немалые. Я вспомнил, как просил Господа о помощи: устранить дефекты в машине. И вяло произнес: И все-таки есть Бог на свете! Даже, если в кране нет воды.
3АТМЕНИЕ
После того как произошло затмение, к главному врачу приходит пациент. -Доктор, у меня что-то с глазами,- пожаловался он. -Вы смотрели на солнце? -Как и все. А теперь в глазах все смешивается. И болит, болит... -Где вы наблюдали затмение? -Где показывали. В городе. -Но у нас было облачно. Солнце почти не выглядывало. -Доктор, вы же знаете, как народ реагировал? Кто хотел, тот все видел. И не одни раз. -Защитными очками пользовалась? -Какие очки, если сами утверждали: было облачно? -Тогда непонятно, как вы могли испортить зрение? -Сам удивляюсь. Но ведь испортил. И к вам пришел! -Зачем же все-таки вы смотрели на солнце? -Чтобы увидеть жемчужное кольцо! Не мог я пропустить астрономическое представление! -Наверно, астрологическое? -Какая разница, если такое счастье раз в сто лет случается. -И теперь вы чувствуете себя счастливым? -Чувствовал бы, если б мог на это счастье глядеть открытыми глазами. А пока я чувствую лишь тошноту, головокружение и непривычную резь в глазах! Доктор внимательно осмотрел клиента. -Все-таки мне неясно, как вы могли что-то увидеть, если преобладала облачность? -Доктор, у меня не было иного выхода. Я ведь с утра с работы отпросился. Я должен был все увидеть. -Увидели? -Конечно. Несколько раз! -Значит вы наблюдали за солнцем не две минуты, как остальные, а больше? -Об этом я вам все время и толкую. -Как вам удалось? -Да просто. У меня дома более пятидесяти телевизионных программ. И каждая показывала затмение! -Вы наблюдали затмение по телевизору? -Как же еще, если такая облачность? Сами говорите. -Почему же тогда у вас глаза болят? -А у вас не болели бы, если бы целый день смотрели на экран телевизора?
ГРУСТНО
Почему мне сегодня так грустно? Если бы в квартире было холодно, я бы повернул вентиль радиатора, и пришлось бы снять даже рубашку. Но я вентиль не поворачиваю, потому что в квартире тепло, а мне почему-то грустно! Если бы сегодня что-нибудь случилось: наводнение в Испании, пожар в Калифорнии, землетрясение в Турции, я бы, конечно, выразил им свое соболезнование, мысленно, и некоторое время думал бы о коварствах бытия. Но телевидение сообщило, что в Испании засуха, в Калифорнии горят только кандидаты в губернаторы, а в Турции трясет лишь наших челноков, и никаких серьезных происшествий еще не наблюдалось. А я смотрю новости и думаю, что мне сегодня особенно грустно! Жена говорит! -Всё это- издержки нашей жизни! Эмиграция дает о себе знать! А я возражаю: -Человеку не всегда весело! И эмиграция тут вообще не причем! Если бы нужно было сбегать а магазин, простоять полдня в очереди, поругаться с продавщицей, закупить продукты, я бы с удовольствием сбегал. Магазин рядом, и продуктов в нем на любой цвет. Продавцы всегда вежливы, а очереди только в нашем воображении. Но все необходимое я приобрел еще вчера, холодильник набит, бутылка уже месяц не распечатана, на балконе арбузы дозревают, и мне никуда не надо, даже если жена посылает, тем более что сегодня по-настоящему грустно, а причин грусти никак не пойму! Жена замечает: -Сосед сверху безобразничает! В прошлом году он въехал сюда из Казахстана и каждый день добросовестно, громко и назойливо, что-то долбает, то ли ремонтом занимается, то ли дом развалить собирается, то ли просто время коротает, как может, ностальгию укорачивает! Но если бы причина заключалась действительно в нем, я бы грустил с момента его появления. Почему же мне сейчас так грустно? Может, потому, что никто мне писем не шлет, по телефону не звонит, на рыбалку не приглашает, в гости не зовет? Даже футбол я смотрю только по телевизору, на стадионе не кричу, с болельщиками не возбуждаюсь, с противниками не объясняюсь. И даже на троих, если и соображаю, то один за всех. Старых друзей я растерял, новых не приобрел. Но случилось это не сразу. И я даже как-то смирился, понимая, что никому до меня нет никакого дела. Впрочем, как и мне совершенно не хочется с кем-то, чего-то, как-то! Почему же сегодня грусть хватает за горло? И душит, душит, душит! Жена продолжает твердить: -Это ностальгия! От нее никуда не деться! Эмиграция нас достала! А я думаю: "Живем мы здесь хорошо, и эмиграция в этом не виновата! Что из того, что на работу не берут, на социале сидим, на диване лежим, мало общаемся и языка не знаем? Так ведь и возраст -не для карусели! И здоровье- не для подводного плаванья! И местные- не для хорового пения! И вообще… сидеть можно, где угодно, если крутиться не надо!'' Но почему мне так грустно? Соседка, вроде, со мной поздоровалась! Сказала по-немецки что-то приятное! Мусор я еще с утра в контейнер выбросил. И даже куртку не испачкал! За телефон вовремя уплатил, на красный свет дорогу несколько дней не переходил, зонт на скамейке не забыл, как сумку в сквере, собака меня не кусала. Только однажды с велосипедистом на тротуаре столкнулся, фару ему разбил, когда дорогу перекрыл… Но это случилось давно. Что-то в жизни должно же происходить, чтобы хуже не было... Почему же мне совсем грустно? Сын четверки и пятерки из школы приносит. И я рад, что мне не нужно туда ходить, с кем-то объясняться, как-то оправдываться, за него краснеть. Здесь же ученики вообще ничего не знают. Бермудский треугольник от равнобедренного отличить не могут! Это их заботы, а у меня с сыном и до эмиграции проблем не было. С директором я не общался, потому что не хотел. Учителям ничего не дарил, дорогу в школу специально забыл. А знакомая из Одессы, Циля Абрамовна Шпрингинбет, говорит, что лучше бы сын двойки и единицы получал. Но я на нее не обижаюсь. Что взять с озабоченной женщины, которая даже в прежние времена считала, что Фидель Кастро- это заросший Федор Шлымозыл с Молдаванки! И девочка ее училась исключительно на двойки и единицы. Сын обещает, что ,когда вырастет, пойдет работать в уголовный розыск уголовником, чтобы отправлять в угол тех, кто за углом! Я не возражаю, потому что никто не знает, что будет завтра. Тем более никто не может знать, что будет, если сын вырастет. Главное - сейчас дают деньги за то, что он хоть кем-то стать собирается. Но если за всё платят, это же не причина для грусти? А я сник! Расслабился! Загрустил! Хотя и не понимаю, почему! В окно гляжу. Всюду люди. Стоят, говорят, идут, смеются, общаются! Что-то несут, куда-то торопятся. В машины садятся, из магазина выходят. Ты их не знаешь, они тебя знать не хотят! Ты им: "Морген',, они тебе :''Чу,.ус''. И все при деле, себе на уме! У них в руках- пиво, у меня- бутылка, в память об Александре Сергеевиче, потому как на прекрасное тянет. Разные мы с местными во всем, даже если пиво пенится, а Пушкин не дожил до нынешнего абсурда! Жена говорит: -Эмиграция- вещь тяжелая! Надо привыкать! Я и привыкаю! С лимонада начал, до Пушкина дошел. Мягкая водка, без империалистического привкуса. Примешь бутылку и сразу почувствуешь великую силу искусства! А после все равно грустно! Очень грустно! До боли в груди! До дыхания без воздуха! До полной пустоты! Смотришь по сторонам и думаешь: ''Заграница, блин, тут вообще не причем! И эмиграция, между прочим, тоже''…
ХОЛОСТОЙ
Странные порой встречаются фамилии. Услышишь их и начинаешь чувствовать свою ущербность. Например, "Красивая". Или "Богатый". Кто после такого признания согласится быть"Кривым" или "Могильным"? У Иосифа Семеновича фамилия была тоже необычной- "Холостой", что вызывало массу недоумений. Иосиф Семенович считался мужчина видным, широкоплечим, приятным в общении, и что особенно важно- женатым. Приходит он однажды в государственное учреждение за справкой и обращается к сотруднице: мол, надо решить пустяковый вопрос. А она: -Представьтесь, пожалуйста. Иосиф Семенович отвечает: -Холостой Иосиф Семенович. Сотрудница, женщина молодая и где-то еще нереализованная, смотрит на неожиданного клиента с интересом и сразу соображает, на что этот самец необузданный намекает. -Очень приятно,- отвечает.-А я- Тамара Ивановна Нечепуренко. Приходите ко мне завтра вечером, там и потолкуем.-И визитную карточку протягивает. Иосиф Семенович начинает потеть и говорит: -Я не в том смысле. Вы меня неправильно поняли. -Значит вы-не холостой?- взбрыкивает сотрудница. -Холостой,-отвечает Иосиф Семенович,- но женатый! Как должна смотреть на такого человека нормальная одинокая женщина? Сотрудница так и посмотрела. -Хотите сказать, вы были женаты? -Я и сейчас женат,- чистосердечно признается Иосиф Семенович. -В каком смысле?- не возьмет в толк Тамара Ивановна, которая слышала своими ушами, что этот самец- холостой. -А что, еще должен быть какой-нибудь смысл?- удивляется Иосиф Семенович, чем окончательно запутывает огорченную Нечепуренко. -Вы-новый русский?- наконец собирается она с мыслями. -Нет, я-старый еврей!- отвечает чистосердечно клиент и начинает догадываться, почему ему морочат голову, вместо того чтобы выдать нужную справку. -И холостой?- ухмыльнулась сотрудница. -Холостой!- кивает Иосиф Семенович,- но женатый? Что в такой ситуации должен подумать служащий, к которому явились за справкой? Тамара Ивановна подумала то же самое и указала на известный адрес, где эту справку выдают сразу и по первому требованию. Особые недоразумения возникали, когда Иосиф Семенович оказывался в мужской компании у пивного ларька или в душной парилке. Когда он представлялся-Холостой Иосиф Семенович, мужики думали, что он хвастается или смеется над ними, женатыми и недоразвитыми. Среди них обязательно находился интеллигент, которому хватало подобных оскорблений и дома, он вытягивал челюсть и глухо бормотал: -Да пошел ты… Тут он умолкал, соображая , куда лучше послать этого извращенца. Но так как пауза затягивалась, а нужное место не объявлялось, недовольно заканчивал: -Чтоб тебя искали!- И демонстративно отворачивался. А однажды жена закатила ему грандиозный скандал. -Ты почему, паразит такой, всем бабам рассказываешь, что холостой?- захлебывалась в экстазе она. -Я давно подозревала, что ты мне изменяешь и даже чувствовала, как рога растут на голове, но не хотела верить. Мало тебе одной жены? Гарема не хвтает на твою холостую голову? Иосиф Семенович молчал, не зная, как реагировать на подобные обвинения, тем более что он действительно всем говорил, что Холостой. Не мог же он назваться Счастливым, Красивым или Богатым. Никто бы все равно не поверил. -Я у тебя спрашиваю,- наступала жена, -почему ты воем твердишь, что Холостой? -Потому что у меня фамилия глупая,- наконец нашелся Иосиф Семенович. -Не фамилия у тебя глупая,- взорвалась она,- а жена. -Если еще кому-нибудь скажешь, что Холостой, то сразу окажешься разведенным. И Иосиф Семенович ощутил всем своим нутром, что ему лучше оставаться женатым. Немало недоразумений возникало и на службе. Когда одинокие, но еще не охладевшие женщины из соседних отделов узнавали, что Иосиф Семенович- холостой, они пытались устранить дикую несправедливость. И всеми доступными способами объясняли это Иосифу Семеновичу. Тот согласно кивал, не желая разочаровывать озабоченных женщин, которые не могли осознать, почему до этого привлекательного тупицы не доходит того, что из других мужчин уже давно бы вышло? Его приглашали домой, в ресторан, на уи-кэнд, на дачу, на прогулки, но Иосиф Семенович под разными предлогами уклонялся от от приглашений, и женщины начинали догадываться, отчего он до сих пор холостой. А одна, наиболее нетерпеливая претендентка, прямо заявила: -Может, вы, Иосиф Семенович, холостой , потому что голубой? На что прозвучал прямой, но честный ответ: -Я не голубой, я - женатый! Женщина поняла, что ее еще и дурачат. -А мне кажется, вы еще и зеленый. С тех пор за Иосифом Семеновичем закрепилась устойчивое прозвище: Ёська Фишер -Третин! С каждым днем жить с подобной фамилией становилось трудней, потому что по статистике интересных мужчин всегда казалось меньше неинтересных, а Холостой пользовался особым вниманием женского большинства и сексуального меньшинства. Одно время он даже скрывал свою фамилию, но это еще сильнее разогревало женщин, которые понимали: каждого мужика надо окрутить, даже если он скрывает, что уже закованный. Жена продолжала нервничать и раздражаться, требуя весомых доказательств верности и соучастия. А какие доказательства мог предъявить озабоченный Иосиф Семенович, если он все еще оставался Холостой до последней одинокой женщины? Когда пик непонимания достигал где-нибудь раздражения, Иосиф Семенович терпеливо разъяснял: --Уменя и папа был Холостой! У собеседника появлялось неожиданное помутнение, так как он переставал понимать, откуда в таком случае взялся Иосиф Семенович, но вслух произносил: -Наверно, ваша мама училась в институте благородных девиц, а ваш папа холостой ее соблазнил и бросил? -Почему он должен был соблазнять мою маму?- не понимал Иосиф Семенович,- если мама училась в нормальной школе и папа на ней специально женился? После чего она тоже стала Холостой. -А вас нашли в капусте. Или, в худшем случае, аист принес?- ухмылялся собеседник, понимая, что жизнь все-таки прекрасней. Казалось, недоразумениям не будет конца. Но...случилось непредвиденное: распалась связь Времен, и Иосиф Семенович эмигрировал с семьей в Германию. При оформлении документов он перешел на фамилию жены, и теперь зовется Иосиф Семенович Гробовой! Но так как ни друзей, ни знакомых, ни коллег по службе, Иосиф Семенович получает социальную помощь и лишь с грустью вспоминает о бывшей работе, ни просто собутыльников у него еще нет, жизнь кажется относительно спокойной и благополучной. Жена его больше к одиноким женщинам не ревнует, так как чувствует себя сама одинокой, не закатывает истерик с выяснениями, и вообще убеждена, что человек с фамилией Гробовой не привлекает не только сомневающихся женщин, но и уверенных в себе мужчин. И от такого человека лучше держаться подальше. Но сама все еще его терпит, потому что тоже Гробовая, и судьба ее связала с Иосифом Семеновичем, как это ни странно, до гробовой доски...
ПЕРСПЕКТИВА
Она отдыхала в сквере на скамье, когда он подошел к ней и сказал: - Добрый вечер! Давайте познакомимся. Она ничего не ответила. -Вы правильно делаете, что молчите, - отметил он .-Если бы вы отреагировали, я бы поинтересовался, где вы живете. Вы бы назвали улицу, дом, и мне, естественно, захотелось бы проводить вас. Понравилось бы вам мое желание? Она ничего не ответила. -Вы правильно делаете, что молчите,- отметил он.- В противном случае пришлось бы согласиться. А, проводив вас, я бы непременно напросился в гости. Вам, конечно, не очень хотелось бы меня приглашать, но я бы попросил напоить меня только чаем. Могли бы вы отказать жаждущему человеку? Она ничего не ответила. -Вы правильно делаете, что молчите, - отметил он. Иначе бы чаем все не кончилось. После нег, естественно, вы бы познакомили меня с родителями. Папе я, несомненно, понравился бы, а вот мама расстроилась бы. -Он еще настоящий ребенок, - сказала бы она. -На какие средства вы жить собираетесь? - Да, кстати, на какие? Она ничего не ответила. -Вы правильно делаете, что молчите,- отметил он.- Иначе пришлось бы выйти за меня замуж. Пошли бы дети: девочка, мальчик. Вы любите детей? Она ничего не ответила. -Вы правильно делаете, что молчите,- отметил он,- потому что дети отнимают все наше время, особенно, когда маленькие, а мы - молодые, и хочется пожить не только для других, но и для себя. По ночам вам пришлось бы часто вставать. Вы стали бы раздражительны. Начались бы упреки, ссоры. Я бы ушел к ребятам. Вы бы уехали к маме, а потом подали бы на развод, обвинив меня во всех смертных грехах. Назвали бы эгоистом и себялюбцем, заявив, что не желаете больше жить с этим несносным человеком. Вы бы действительно развелись со мной? Она ничего не ответила. -Вы правильно делаете, что молчите,- отметил он,- потому что предусмотрительны и понимаете, что после развода мы бы остались врагами. К чему все эти ненужные хлопоты? Поэтому я предлагаю: расстанемся лучше друзьями! Меня зовут Сережа. А вас? -Ирина!- улыбнулась она, доверчиво протягивая руку…